На акции протеста в Киеве 22 июля президента просили ветировать закон № 12414 (на фото — один из плакатов протестующих на фоне Офиса президента) (Фото: Сергей Нужненко / RFE/RL)

За несколько часов вертикаль власти прошла по меньшей мере двухнедельный законодательный процесс, от правок к законопроекту о передаче контроля над НАБУ и САП генпрокурору Руслану Кравченко до финального этапа — подписи от главы государства.

22 июля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 12414, несмотря на предостережения антикоррупционного сообщества и с нарушением регламента. Уже через несколько часов документ подписали председатель парламента Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский. Закон также был опубликован в газете Голос Украины и 23 июля вступил в силу.

Реклама

По словам оппозиции, такая скорость беспрецедентна.

«Спикер и Президент уже подписали свежепринятый со всеми нарушениями закон № 12414 об уничтожении независимости антикоррупционных органов. Такой скорости мы не видели за 6 лет — ни по военным, ни по евроинтеграционным законам. Видно, действительно прижало: личные интересы для власти ближе, чем государственные», — прокомментировала народный депутат от фракции Голос Юлия Сирко.