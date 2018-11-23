За шаг до. Минфин рассказал о разделении ГФС на две службы

Министерство финансов Украины намерено со следующей недели начать консультации в Кабинете министров об утверждении концепции Государственной фискальной службы (ГФС). В частности, обсуждается разделение ведомства на таможенную и налоговую службы.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы на финальной стадии отработки концепции реформы ГФС внутри Минфина. Уже со следующей недели планируем начать более широкие консультации и вынесение концепции реформы на рассмотрение Кабинета министров", – сказала она.

По ее словам, концепция Минфина предусматривает разделение ведомства на таможенную и налоговую службу.

"Мы запланировали (в госбюджете на 2019 год – ред.), что до 10% перевыполнения таможенных поступлений могут быть использованы как на закупку оборудования, например, по сканерам, так и на процесс реформирования, в том числе – оплату труда", – добавила она.

Напомним, что Кабмин отменил решения о реорганизации ГФС и концепцию реформирования ведомства на заседании 11 января. Гройсман, комментируя на следующий день это решение, назвал принятую в 2017 году концепцию реформирования ГФС бессодержательной.

Ранее министр финансов заявлял о разработке новых законодательных актов о реорганизации ведомства.

Постановление о реформировании ряда территориальных органов ГФС, принятое правительством в 2017 году, предполагало создание двух новых юрлиц – Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и Энергетическая таможня должны были реорганизоваться путем присоединения к Межрегиональной. Объединенные государственные налоговые инспекции предполагалось присоединить к главным управлениям ГФС в областях, а последние вместе с Офисом крупных плательщиков налогов – к Межрегиональному главному управлению ГФС.