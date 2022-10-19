С 10 по 18 октября. В Минрегионе подсчитали, сколько объектов инфраструктуры разрушили российские террористы 19 октября, 11:55 С 10 октября российские террористы разрушили 408 объектов инфраструктуры в Украине (Фото:State Emergency Service of Ukraine / Handout via Reuters)

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Чернышова, в результате атак регионов Украины ракетами и дронами-камикадзе были повреждены или разрушены по меньшей мере 45 объектов энергетической инфраструктуры.

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Кроме того, есть данные о повреждениях более 180 жилых домов.

«Пытаясь подорвать энергетическую безопасность Украины накануне отопительного сезона, враг использует ракетный террор и отнимает жизни украинцев… Каждый регион имеет план оперативного антикризисного реагирования, благодаря командной работе центральной и местной власти, коммунальных служб, ремонтные работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжаются нон-стоп, до полного восстановления», — отметил министр.

Также Чернышов призвал украинцев проявить такое же единство, как и на прошлой неделе: максимально экономить потребление электроэнергии в пиковые часы потребления, ведь от этого напрямую зависит, как быстро энергетики и коммунальщики вернут стабильную электроэнергию в пострадавшие населенные пункты.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы с 10 октября разрушили треть электростанций Украины.

НЭК Укрэнерго 18 октября заявляла, что компания не вводила графики аварийных отключений в Украине, однако призвала экономно потреблять электроэнергию.