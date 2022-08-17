Юрий Витренко: Кабмин может уволить меня в любой момент. Главное — победа. Интервью об отопительном сезоне, дефолте Нафтогаза и рисках войны 17 августа, 08:25 Эксклюзив НВ Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)

Большое интервью председателя правления НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко



НАК Нафтогаз Украины и его глава Юрий Витренко этим летом стали участниками сразу двух сверхважных и к тому же связанных процессов. Первый, подготовка страны к зиме, хоть и традиционен, но из-за войны войны с Россией имеет свои особенности. Газ сейчас очень дорогой, а Украине его нужно очень много. Второй процесс — реструктуризация многомиллионных долгов перед западными кредиторами также проходит не без проблем. Дополнительные средства или как, говорит сам Витренко, «огромная куча денег», нужны НАКу именно для закупок драгоценного голубого топлива. Но владельцы облигаций Нафтогаза уже отказались от простой отсрочки выплат на два года. Теперь НАК сделал им новое, улучшенное предложение и ждет ответа.

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В обоих случаях деятельность формально независимого Нафтогаза координирует Кабинет министров Дениса Шмыгаля, который во-первых запретил компании расплачиваться с кредиторами, а, во-вторых, поставил перед Нафтогазом сверхвысокую планку закачки газа в подземные газохранилища — 19 млрд кубометров.

Из-за этих историй отношения между правительством и одной из крупнейших компаний страны сложно назвать безоблачными. По слухам, разговоры на повышенных тонах в Кабмине перестали быть редкостью.

Витренко отрицает ссоры. Более того, по его словам, он с пониманием относится к задачам правительства по одной простой причине: все должны делать все для победы. Этот тезис во время полуторачасового разговора он повторяет несколько раз.

В большом интервью НВ Бизнес Юрий Витренко рассказывает, почему кредиторы все же должны согласиться с отсрочкой, как выглядит централизованная властная модель во время войны и стоит ли украинцам запасаться дровами, углем и газовыми баллонами. Спойлер: зима действительно будет сложной.

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