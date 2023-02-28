Замораживает активы. Япония ввела новые санкции против России 28 февраля, 11:55 В расширенные списки вошли 94 организации и 48 физических лиц (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Правительство Японии приняло решение об ужесточении санкций в отношении России за нападение на Украину — в расширенные списки вошли 94 организации и 48 физических лиц.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на японский МИД.



Замораживание активов коснется заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, президент концерна Калашников Алан Лушников, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорта. Под санкции попали также представители так называемых администраций Херсонской области и т.н. ЛНР и ДНР.

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Санкции вводятся в отношении Росбанка и ПИК Вагнера.

В список из 73 организаций, активы которых будут заморожены, вошли Радиоавионика, Квант, судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр Звездочка.

Отдельным списком обозначена 21 организация, в отношении которых вводятся экспортные ограничения, в том числе холдинг Росэлектроника, Федеральный центр двойных технологий Союз, компания Миландр, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СВ РАН, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

27 января Япония усилила санкции против России после ракетных ударов по Украине 26 января. В список добавили товары, запрещенные на экспорт, и заморозили активы российских чиновников и организаций.