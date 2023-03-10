Впервые со Второй мировой. Япония может разрешить экспорт оружия в страны, подвергшиеся агрессии 10 марта, 17:02 Установка MLRS M270 (Фото:Tobias Nordhausen/flickr.com)

Японское правительство и парламент готовятся разрешить экспорт оружия в такие страны как Украина. Это позволит поддержать оборонную промышленность Японии и улучшить имидж страны, как глобального игрока.

Япония рассмотрит возможность разрешения на экспорт оружия в страны, которые ведут борьбу с иностранным вторжением, такие как Украина. Как сообщает Nikkei, такое решение повысит доверие к Токио на глобальной арене.

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Пока что в Японии действуют правила, согласно которым страна может передавать военные самолеты, бронетехнику и ракеты только странам, с которыми совместно разрабатывают и производят такую технику.

Правительство и правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) выдвинули идею расширения числа стран, имеющих право на получение японского оружия. Это могут быть страны, против которых совершают военную агрессию.

В Стратегии национальной безопасности, которую изменили в декабре 2022 года, говорится, что принципы экспорта оборонной продукции «должны быть пересмотрены».

На минувшей неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал законодателей изменить правила экспорта оружия. Это произошло на фоне подготовки Японии к саммиту лидеров Большой семерки, который должен пройти в Хиросиме в мае этого года. Проведение мероприятия предоставит Токио возможность продемонстрировать свои дипломатические мышцы и объявить, что все страны G-7 будут поддерживать Киев.

Токио — единственный представитель Семерки, который еще не предоставлял оружие Украине. А Фумио Кисида — единственный лидер G-7, еще не посетивший нашу страну.

Объемы военной поддержки Украины странами G-7 / Фото: Nikkei

Премьер Японии считает, что «Восточная Азия может стать следующей Украиной». Поэтому санкции против России и углубленное сотрудничество с западными государствами на военном фронте рассматриваются как эффективные средства сдерживания Китая, усиливающего давление на Тайвань.

«В случае непредвиденных ситуаций, связанных с Тайванем или Японией, Японии придется попросить другие страны об оружии и боеприпасах, иначе у нас их будет недостаточно», — заявил в понедельник депутат верхней палаты Либерально-демократической партии Японии Масахиса Сато, — «Как вы думаете, сможем ли мы просить [оружие], находясь в кризисе, если не дадим другим странам во время их собственных кризисов?»

Этот вопрос поднимается, в частности, из-за высокой себестоимости производства японского оружия. С конца Второй мировой войны рынок сбыта ограничен только собственными потребностями островного государства, поэтому не удается масштабировать производство.

Сато также предложил отправить в Украину реактивные системы залпового огня MLRS, которые Япония планирует вывести из эксплуатации до 2029 года. Считается, что эта гусеничная техника не достаточно эффективна в условиях тропических островов и ее лучше заменить на колесные реактивные системы залпового огня Type 12 Surface-to-Ship Missile производства Mitsubishi Heavy Industries. Япония располагает 99 единицами MLRS M270.

Но младший партнер ЛДП по правящей коалиции, партия New Komeito не хочет открывать экспорт оружия. Они пролоббировали изъятие фразы «как можно скорее» из измененного текста Стратегии национальной безопасности, призывающего к пересмотру политики передачи оружия.

Ожидается, что правительство и правящая коалиция начнут дебаты по экспорту оружия после местных выборов в апреле в знак уважения New Komeito. Но из-за этого останется мало времени до саммита G-7.

Общественность Японии также преимущественно выступает против разрешения на экспорт. Опрос Nikkei, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 76% респондентов не видят необходимости отправки Японией оружия Украине. Только 16% поддерживают это.

Кроме стран, подвергшихся вторжению, правительство рассмотрит экспорт оружия в страны, сотрудничающие с Японией в вопросах безопасности.

Политики также изучат возможность разрешить Великобритании и Италии свободно экспортировать в третьи страны истребители нового поколения, которые они разрабатывают и производят совместно с Японией. При нынешнем статус-кво такой экспорт запрещен, поскольку военные самолеты содержат японские компоненты.