Где в мире жить хорошо. ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира в 2023 году 20 марта, 13:04 Украина заняла 92-е место в рейтинге World Happiness Report (Фото:Huckster/Unsplash)

Финляндия шестой год подряд признана самой счастливой страной мира. Секрет успеха не только в низком уровне коррупции

Об этом свидетельствует рейтинг World Happiness Report, публикуемый Сетью решений для устойчивого развития ООН, передает CNN.

В тройку самых счастливых стран также попали Дания и Исландия. Существенно улучшилась жизнь у жителей Израиля — страна передвинулась с девятой строчки на четвертую. Замыкает первую пятерку Нидерланды.

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Также довольно счастливой признана жизнь в Швеции (№ 6), Норвегии (№ 7), Швейцарии (№ 8), Люксембурге (№ 9) и Новой Зеландии (№ 10).

В самом конце списка находится Афганистан (№ 137). На ступеньку выше расположился Ливан (№ 136). В среднем жизнь в этих странах признана на пять баллов менее счастливой (по шкале от 0 до 10), чем в первой десятке стран.

В Украине, согласно отчету, на благосостояние повлияло полномасштабное наступление России, однако «несмотря на масштабы страданий и ущерба в Украине, оценки жизни в сентябре 2022 года оставались выше, чем после аннексии Крыма в 2014 году, подкреплены теперь более сильным чувством общей цели, доброжелательности и доверия к власти». Таким образом, Украина заняла 92 место в рейтинге.

Страна-агрессор Россия заняла 70-е место.

В ходе опроса учитывались следующие показатели: ожидаемая продолжительность здоровой жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, щедрость в сообществе, забота о других и свобода принимать ключевые жизненные решения.

Отчет опирается на данные глобального опроса людей более чем в 150 странах. Страны распределяют по уровню счастья на основании средней оценки жизни за три предыдущих года, в этом случае с 2020 по 2022 год.