Роснефть, Транснефть, Дружба. Что за нефтебазы горят в Брянске и при чем тут армия России 25 апреля, 19:19 Сюжет НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Пожар на нефтебазе в Брянске (Фото:www.bryansktoday.ru)

Как пожар на нефтебазе Транснефть-Дружба в российском Брянске связан с поставками нефти из России в Европу. И может ли он повлиять на возможности российской армии.



Минувшая ночь в российском Брянске, который находится недалеко от границы с Украиной, была неспокойной. В 2:00 появилось сообщение о пожаре на объекте АО Транснефть-Дружба. Эта компания, которая принадлежит государству, управляет сетью магистральных трубопроводов, по которым транспортируют нефть и светлые нефтепродукты.

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Из-за того, что в названии АО есть слово Дружба ряд экспертов решили, что событие может повлиять на мировой рынок нефти. Брянск — ключевой узел в транспортировке этого энергоносителя по магистральному нефтепроводу Дружба из Сибири в Европу. За этим городом трубопровод разделяется на несколько веток: на порт в Санкт-Петербурге (РФ), в Беларусь и далее на страны Балтии, Украину и Европу.

Однако два собеседника НВ Бизнес, знакомые с работой нефтепровода Дружба, на условиях анонимности говорят, что взрывы и пожар в Брянске не повлияют на его работу.

Тем не менее, российская нефтегазовая промышленность получила серьезный ущерб. ЧП может повлиять и на армию страны-агрессора.

Что же произошло?

Вероятные места пожаров в Брянске. В оранжевой рамке - НП Брянск компании Татнефть-Дружба. В красной рамке - нефтяные склады военной части / Фото: НВ

Официальные органы РФ и государственные новостные агентства сообщили о пожаре «на территории нефтебазы АО Транснефть-Дружба и на еще одном объекте».

«Два взрыва и все», — так описали начало пожара его свидетели в российских СМИ. Они утверждают, что не видели над объектом вертолетов, как это было перед аналогичным пожаром в российском Белгороде 1 апреля.

Также появились сообщения о пожаре на втором объекте. Но что это за объект, в новостях РФ не уточняли.

Согласно официальной информации, к месту выдвинулась оперативная группа МЧС России под руководством вр.и.о. Министра МЧС России генерал-полковника Александра Чуприяна. К тушению привлекли 158 человек и 51 единицу техники — силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Москвы.

Что и где горело?



Указатели на нефтебазу Роснефти и наливной пункт Транснефть-Дружба в Брянске / Фото: НВ

Российские чиновники и СМИ не дают прямого ответа о втором объекте. На одном из видеороликов после пожара видно, как пожарный и спасательный транспорт, а также автомобили скорой медицинской помощи поворачивают в сторону горящего объекта. Однако съемки ведутся с такого ракурса, чтобы не было видно надписей на знаках и указателях.

НВ Бизнес с помощью сервиса Google Maps удалось идентифицировать этот перекресток. Около него установлены два указателя. На них указано: «Транснефть-Дружба Брянское районное управление НП Брянск» и «Роснефть АО Брянскнефтепродукт». Это две нефтебазы, которые расположены на одном участке. Вероятнее всего, они рассматриваются как один объект повышенной опасности.

Согласно схеме нефтебазы Роснефти, которую удалось обнаружить на сайте одного из подрядчиков, здесь размещены 12 резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов. Они расположены поблизости от резервуаров Транснефти.

Схема нефтебазы Роснефти в Брянске / Фото: НВ

Нефтебаза Транснефть-Дружба даже визуально гораздо более мощная. В декабре 2017 года сообщалось, что на НП Брянск был введен в эксплуатацию новый резервуар объемом 10 тыс. куб. м. Параллельно велось строительство резервуаров на 10 тыс. куб.м и 1 тыс. куб.м. Также сообщалось о планах демонтировать 19 старых резервуаров объемом по 5 тыс. куб. м и выполнить реконструкцию 5 резервуаров вместимостью 1 тыс. куб. м каждый.

Представители экстренных служб РФ сообщили, что загорелись резервуары с дизельным топливом объемом 10 тыс. куб.м.

«Это достаточно крупные емкости», — говорит Сергей Куюн, директор консалтингового агентства А-95. Он уточняет, что на нефтебазах украинских трейдеров столь крупные резервуары для бензина и ДТ не используются.



А все потому, что это не просто нефтебаза, а наливной пункт (НП), который является конечной точкой магистрального нефтепродуктопровода «Куйбышев — Брянск», который связан с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) Роснефти.

То есть именно этот объект никак не связан с транспортировкой нефти европейским потребителям.

НП — региональный хаб для крупнооптовых партий светлых нефтепродуктов, в том числе и ж/д цистернами. То есть пожар в емкостях для хранения дизтоплива может усложнить отгрузку готовой продукции с НПЗ, которые находятся более чем в 1000 километров.

Кроме того, не стоит исключать, что услугами наливного пункта пользовалось Министерство обороны РФ. Ведь в Брянске расположено несколько военных частей.

В итоге выяснилось, что второй объект, на котором возник пожар — это военная часть 55443−90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего). Об этом написал в twitter основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Кроме того, журналисты брянского филиала издательства КП опубликовали фото с моста в районе ж/д станции Брянск-Льговский. На нем видны два столба густого дыма и поезд с военной техникой. В том числе с цистернами для перевозки нефтепродуктов.

Военная техника в Брянске на фоне пожаров / Фото: КП Брянск

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