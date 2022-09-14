Газ, дорого. Почему украинские компании добровольно отказываются от закупок «голубого топлива» 14 сентября, 20:05 Эксклюзив НВ Из-за высокой стоимости газа, украинские производители сокращают объемы его закупки (Фото:Коллаж НВ)

Потребление газа украинской промышленностью существенно упало по сравнению с прошлым годом. И дело не только в войне. Резкий рост цен сделал убыточным производство хлеба, сахара и других товаров. Но выход есть.

«Хлебопекарные предприятия будут иметь стабильные поставки газа по цене существенно ниже рыночной, а население Украины, соответственно, стабильное обеспечение поставок главного пищевого продукта — хлеба», — сообщили во Всеукраинской ассоциации пекарей.

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Так производители хлеба отреагировали на продолжение действия правительственного постановления, согласно которому предусмотрено обеспечение хлебопекарных предприятий газом по цене 32000 грн. Уже почти год у пекарей есть льготные цены. Но не всем промышленным потребителям газа, который в Европе стоит около $2000, так повезло. Поэтому потребление газа бизнесом в Украине уменьшается не только из-за войны.

НВ Бизнес рассказывает, как высокая стоимость газа повлияла на промышленных потребителей, почему украинский рынок ориентируется на европейские цены и как можно изменить ситуацию.

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