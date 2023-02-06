Вместо 100 тысяч гривен. Какие военные получат выплаты 50 тысяч гривен по новым правилам ― Резников

6 февраля, 14:21
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Выплаты военным 2023 — кто получит премию до 100 тысяч гривен, а кому повысят зарплату (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Выплаты военным 2023 — кто получит премию до 100 тысяч гривен, а кому повысят зарплату (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что изменение правил выплат военным во время войны предполагает также повышение минимальной зарплаты и новые условия для доплат.

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В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. 6 февраля Верховная Рада получила проекты законов №8419 и №8420 о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Однако перед этим стало известно об отмене дополнительных выплат военным в Украине, которые получали их с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Дополнительные выплаты 30 тысяч гривен и 100 тысяч гривен будут получать военные непосредственно на передовой и при выполнении боевых задач. Военные, проходящие службу не на передовой лишаются ежемесячных доплат. Министр обороны Алексей Резников объяснил УП, что вопрос выплат ― в справедливости и одновременно бюджетной способности, поскольку одно из условий международной помощи ― не использовать деньги для выплат военным. То есть все выплаты военным идут непосредственно из бюджета Украины.

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«Когда был введен институт "100 тысяч, 30 тысяч", речь шла о тех, кто выполняет боевую задачу: 100 тысяч на самом "передке" и 30 тысяч – кто рядом либо на блокпостах, либо на боевом дежурстве и так далее.

Когда началось нашествие, то почти вся страна была полем боя и главком области определял, где происходят боевые действия. И тогда было справедливо платить всем либо 100, либо хотя бы 30», ― подчеркнул Резников.

По его словам, «Бойцы, реально на "передке", в наиболее напряженных местах, говорят: "Мы там получаем, а те, кто ничего не делают, "курят бамбук", получают те же деньги – это несправедливо".»

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На основании того, что еще до этого был указ президента поднять денежное довольствие до соответствующего уровня, по приказу Резникова изменили некоторые принципы выплат премий и заработной платы военным.

Выплаты военным 2023 г. с новыми правилами

Выплаты обычному стрелку были 13 тысяч гривен. По решению Министерства обороны их подняли до 20 тысяч гривен.

  • При выполнении боевых задач в зоне боевых действий ― выплаты 20 тысяч гривен + 30 тысяч гривен в месяц пропорционально дням выполнения задания. Это может быть дежурство на блокпосту возле передовой и т.д.
  • Пребывание «на нуле» на уровне батальона – выплаты 20 тысяч гривен + 100 тысяч гривен пропорционально дням выполнения задания.

«Но, извините, те, кто находятся в тылу и несут службу, не рискуя ничем – стрелок будет получать 20 тысяч гривен. 30 тысяч или 100 тем более ему несправедливо платить», – подчеркнул министр.

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Он подчеркнул, что сегодня много бизнеса не работает, налоги не платятся, а нужно покупать оружие, продовольствие и прочее для ВСУ.

«Бюджетные возможности у нас минус по отношению к тому, сколько мы зарабатываем. Поэтому это абсолютно честно и справедливо, не только в Вооруженных силах, но и во всем спектре безопасности и обороны», ― отметил Алексей Резников.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выплаты Алексей Резников Война России против Украины

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