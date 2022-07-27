До 19,5 тыс. грн для военных. Кто будет получать ежемесячное пособие по новому закону
Размер ежемесячного пособия устанавливается в кратном размере до минимальной заработной платы на 01.01.2022 года (Фото:vikabest88@gmail.com / Depositphotos)
Верховная Рада установила ежемесячные выплаты военным. Об этом был принят соответствующий законопроект.
Такое правительственное решение вытекает из принятого законопроекта № 7141.
Кто будет получать денежную помощь
Законом предусмотрены выплаты:
- лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;
- рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари);
- кавалерам ордена За мужество трех степеней (полные 2 кавалера);
Какой размер денежной помощи будут получать военные
Размер ежемесячного пособия устанавливается в кратном размере до минимальной заработной платы (МЗП), установленной на 1 января календарного года (по состоянию
- 6500 грн (одна МЗП) — кавалерам ордена За мужество трех степеней (полные 2 кавалера);
- 13000 грн (две МЗП) — рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари);
- 19500 грн (три МЗП) — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.
Членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней ( полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры) помощь будет выплачиваться в размере от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной зарплаты.
Как отметил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, принятие законопроекта № 7141 поддержали 309 народных депутатов на пленарном заседании сегодня, 27 июля 2022 года.
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