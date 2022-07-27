До 19,5 тыс. грн для военных. Кто будет получать ежемесячное пособие по новому закону 27 июля, 18:59 Размер ежемесячного пособия устанавливается в кратном размере до минимальной заработной платы на 01.01.2022 года (Фото:vikabest88@gmail.com / Depositphotos)

Верховная Рада установила ежемесячные выплаты военным. Об этом был принят соответствующий законопроект.

Такое правительственное решение вытекает из принятого законопроекта № 7141.



Кто будет получать денежную помощь

Законом предусмотрены выплаты:



лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;



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рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней ( полные рыцари);



кавалерам ордена За мужество трех степеней ( полные 2 кавалера);



Какой размер денежной помощи будут получать военные

Размер ежемесячного пособия устанавливается в кратном размере до минимальной заработной платы (МЗП), установленной на 1 января календарного года (по состоянию на 01.01.2022 МЗП составляет 6500 грн).

6500 грн ( одна МЗП) — кавалерам ордена За мужество трех степеней ( полные 2 кавалера);

13000 грн ( две МЗП) — рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней ( полные рыцари);

19500 грн ( три МЗП) — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Встреча Президента с украинскими защитниками и родными военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины / Фото: president.gov.ua

Членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней ( полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры) помощь будет выплачиваться в размере от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной зарплаты.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, принятие законопроекта № 7141 поддержали 309 народных депутатов на пленарном заседании сегодня, 27 июля 2022 года.

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