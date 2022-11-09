Россия не сможет наложить вето. Какое решение по компенсациям для Украины должна принять ООН — Минюст 9 ноября, 14:11 Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о компенсации Украине убытков за счет агрессора (Фото:edgarwinkler / pixabay)

14 ноября 2022 года запланирована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ.

Об этом рассказала Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции и участник рабочей группы по разработке компенсационного механизма, сообщили в Минюсте.

«Ожидаем принципиального решения ООН по компенсациям уже на следующей неделе. Мы понимаем, что в Совете Безопасности ООН эту идею не утвердить, ведь там, где Россия имеет право вето, нет никакой безопасности. Поэтому мы избрали способ получить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Такой документ носит рекомендательный характер, но чем больше стран его поддержат, тем более весомым он будет. Это демонстрация отношения мировой общественности, и мы ожидаем, что решение будет справедливым. Сессия ООН начнется уже в следующий понедельник в 17:00 по Киеву», — заявила Мудрая.

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Проект резолюции Содействие правовой защите и репарациям Украине разработан украинской рабочей группой* и предложен украинской стороной. Он предполагает признание государствами ООН необходимостью создания компенсационного механизма. Его цель — возмещение ущерба физическим и юридическим лицам, понесшим потери из-за российского вторжения в Украину, пояснили в Министерстве.

Кроме того, этот механизм будет предусматривать выплату компенсаций жертвам войны, родственникам погибших, подвергшимся пыткам и сексуальному насилию, пленным и т. д.

Он будет позволять получать компенсации за ущерб, причиненный имуществу различных форм собственности, а также экологии. Предполагается, что финансирование решений по выплате компенсаций будет осуществляться благодаря арестованным активам РФ за границей. Сейчас речь идет как минимум о $300 млрд.

Как сообщалось, после начала полномасштабного вторжения Генеральная Ассамблея ООН уже несколько раз выражала свою поддержку Украине и осуждала действия РФ. Последний раз это произошло 12 октября, когда 143 из 193 государств-членов ООН осудили незаконные «референдумы» на оккупированных территориях Украины.

*В состав рабочей группы входят представители Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Офиса Президента, специалисты по международному праву под руководством Андрея Ермака.