Выплата пенсий. Новогоднего аванса в этом году не будет Сегодня, 13:22 463 Цей матеріал також доступний українською В Пенсионном фонде заявили, что выплаты будут происходить в пределах финансовых возможностей его бюджета Фото: Пенсійний фонд України via Facebook

Правительство не будет выплачивать пенсии за январь следующего года в декабре. Рассказываем, что известно о том, почему отменили практику прошлых лет по выплате пенсий за январь авансом в декабре тем, кто получает пенсию в период новогодних праздников.

В пределах возможностей Пенсионного фонда

Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре этого года, а за январь - в январе 2019-го, сообщила в комментарии Радио НВ руководитель пресс-службы Пенсионного Фонда Анна Швец.

Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре этого года, а за январь - в январе 2019-го

"В прошлые годы были выплаты пенсий первых чисел января, в декабре составлялся соответствующий график. Однако в этом году выплата пенсий происходит в пределах финансовых возможностей бюджета Фонда. В январе начнется финансирование. Согласно графику, у нас финансирование с 4 по 25 число каждого месяца. Поэтому все пенсионеры будут получать свои средства вовремя", - заявила Швец.

В Минсоцполитики подтвердили, что в этом году не будет применена практика прошлых лет, когда правительство выплачивало пенсии за январь в декабре тем лицам, которые получают пенсию в период новогодних праздников. Чиновники отмечают, что проект постановления О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда на этот год не предусматривает авансирование пенсий за январь 2019-го. Законопроект находится на рассмотрении Кабмина.

Дополнительная нагрузка на госбюджет

Эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента Андрей Никончук в комментарии НВ предположил, что это может быть связано с отсутствием средств в бюджете, за счет которых эти выплаты могли бы быть профинансированы.

"Календарный год закончился, а он у нас совпадает с бюджетным годом, у нас с 1 по 31 он идет. Возможно, есть какие недопоступления в общий фонд государственного бюджета, что не позволяет запланировать средства для пенсионного фонда, чтобы рассчитаться с людьми", - сказал Никончук.

В предыдущие годы это была определенная нагрузка на бюджет, но одновременно уменьшались расходы следующего года. Об этом в комментарии НВ рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. К тому же, осуществление в один месяц двух пенсионных выплат вызывало дополнительную фискальную нагрузку и было одной из причин ускорения инфляции.

Пенсионный фонд глубоко дефицитный, и этот дефицит покрывается из государственного бюджета

"Я не думаю, что это большое неудобство для самих пенсионеров. Получить январские пенсии в декабре - это значит большой соблазн потратить их на многочисленные праздничные дни. Конечно, если выплачивать в одном месяце пенсии сразу за два месяца - это достаточно большая дополнительная нагрузка на бюджет, учитывая то, что у нас Пенсионный фонд глубоко дефицитный, и этот дефицит покрывается из государственного бюджета", - заявил Новак.

Напомним, Укрпочта достигла согласия с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий в следующем году за счет 0,5 млн гривен, запланированных в госбюджете на следующий год.