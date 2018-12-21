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"Выгодная альтернатива Северному потоку". Украина снизила тарифы на транспортировку газа

Сегодня, 16:28
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В Нацкомиссии по энергетике теперь надеются на выгодны контракты о транзите газа через Украину

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в два раза снизила тариф на транспортировку природного газа для точек входа-выхода украинской ГТС.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина. Решение касается снижения тарифов АО Укртрансгаз для точек входа и выхода ГТС и вступит в силу с 1 января 2019 года.

В частности, тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС Украины снижены в два раза – с $12,47 до $6,28 за 1 тыс. куб. м в сутки.

Комментируя снижение тарифа, глава Нацкомиссии Оксана Кривенко выразила надежду, что такое решение будет способствовать подписанию выгодного контракта о транзите природного газа через территорию Украины после 2019 года.

"Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива Северному потоку и другим обходным газопроводам", – написала она на своей странице в соцсети Facebook. В то же время, заверила Кривенко, тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций.

"Мы входим в новый 2019 с европейскими конкурентоспособными тарифами", - подчеркнула Кривенко.

Она также назвала четыре фактора, на которые решение НКРЭКУ может оказать позитивное влияние:

1. Цена газа. "Указанные тарифы являются составной конечной цены природного газа для наших потребителей, - фактически на 6 долларов уменьшится цена импортируемого голубого топлива на оптовом рынке", - отметила Кривенко.

2. Конкурентоспособность ГТС Украины на мировом рынке.

3. Инвестиционная привлекательность. "Прогнозирую увеличение загруженности газопроводов и газохранилищ, прежде всего задействованных в поставках топлива на украинский рынок, - написала Кривенко. - Также газодобывающая отрасль получила дополнительный стимул для наращивания объемов производства".

4. Международная позиция. "Считаю, что сегодняшним решением о снижении тарифов, мы укрепили международные позиции Украины и очередной раз доказали, что наше государство надежный и перспективный партнер", - заявила председатель Нацкомиссии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги:   НКРЭКУ ГТС Украины Газотранспортная система ГТС Газ

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