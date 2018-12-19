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ВВП Украины в третьем квартале вырос на 2,8%

Сегодня, 19:46
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Номинальный ВВП в III квартале составил 994,4 млрд грн

Фото: Нацбанк / Flickr

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2018 года по сравнению с третьим кварталом 2017 года вырос на 2,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора ВВП вырос на 0,4%.

Номинальный ВВП в III квартале составил 994,4 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 23506 грн.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП Украины по итогам текущего года с 3,5% до 3,3%.

Теги:   ВВП Украины Украина ВВП

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