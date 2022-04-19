На восстановление не хватит и 10 лет. Экономика Украины из-за войны упадет на 35%, точнее предсказать невозможно — МВФ 19 апреля, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо разрушенного обстрелами дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

ВВП Украины в 2022 году, скорее всего, снизится на 35%, но точный размер ущерба сейчас оценить невозможно.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом говорится в апрельском Всемирном экономическом обзоре МВФ, опубликованном 19 апреля.

В Фонд отметили, что даже в случае скорого окончания войны, гибель людей, физическое уничтожение предприятий, эмиграция «будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед».

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«Для Украины все прогнозы на 2022−2027 годы, кроме реального ВВП, опущены из-за необычно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП прогнозируется до 2022 года», — заявили в МВФ.

В МВФ считают, что даже через десять лет после начала войны* ВВП на душу населения все равно останется примерно на 28% ниже во многом из-за падения личного потребления почти на 25%.

Кроме того, война приведет к спаду внешней торговли: экспорт снизится на 58%, а импорт — на 34% - даже через десять лет после начала конфликта.

В целом из-за развязанной Россией войны против Украины МВФ понизил прогноз роста ВВП в мире в 2022 году с 4,2% до 3,6%, а в следующем — с 3,8% до 3,6%, а также увеличил ожидания инфляции: в развитых странах в этом году — с 3,9% до 5,7%, в развивающихся — с 5,9% до 8,7%.

*Долгосрочные оценки влияния войны на экономику основаны МВФ на вышедшем в 2021 году исследовании Наталии Новта и Евгении Пугачевой Макроэкономические издержки конфликта о наиболее значимых военных конфликтах.

Как сообщалось, по оценкам Всемирного банка, украинская экономика в 2022 году из-за российского вторжения упадет на 45,1% (ранее прогнозировали рост на 3,2%).

Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году минимум на треть, не давая более детальный оценок.

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