«Глобальный продовольственный кризис». В ООН признали, что российская агрессия против Украины вызвала в мире эффект цунами

Об этом в Нью-Йорке сказал президент Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), постпред Канады Боб Рэй, передает Укринформ.

«Вторжение в Украину с самого начала вызвало немедленный международный продовольственный кризис, который мгновенно повысил цены на еду для миллиардов людей», — отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, как российская агрессия повлияла на достижение целей устойчивого развития.

Он напомнил, что война привела к перемещению миллионов людей — как внутри Украины, так и за ее пределами: «Итак, население Украины значительно сократилось. И встал большой вопрос: как помочь людям справиться с такой масштабной принудительной миграцией».

По словам Рэя, последствия того, что сделала и до сих пор делает Россия, «для мировой экономики являются последовательно негативными».

Международные организации должны делать все возможное, «чтобы люди имели достаточно еды, чтобы цены были доступными», — отметил он.

По его убеждению, вызванная этим инфляция имела «глубоко негативное» влияние, хотя сейчас она спадает.

События имеют значительно более широкие последствия, чем мы часто осознаем, отметил президент ЭКОСОС, добавив: «И я бы не назвал это эффектом кругов на воде — это скорее эффект цунами, учитывая то влияние, которое это имело и имеет до сих пор».

В то же время Рей подчеркнул, что глобальная экономика является устойчивой.

«Украинская экономика — устойчива. Украинский народ — устойчивый. И, надеюсь, устойчивость друзей Украины также будет достаточной, чтобы Украина смогла достичь успеха в своей самообороне», — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что в целом за 2022 год мировые цены на продовольствие выросли на 14,3%.

В январе 2023 года мировые цены на продовольствие побили многолетние рекорды.

В феврале 2023 года среднее значение индекса мировых цен на продовольствие продолжало снижаться 11 месяц подряд. Индекс цен ФАО составил 129,8 пункта — на 0.6% меньше показателя января.

В 2024 году мировые цены на продовольствие вышли на новые цифры.