ВТО заметила серьезные риски для мировой торговли

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ВТО забеспокоилась усилением рисков для мировой торговли

ВТО забеспокоилась усилением рисков для мировой торговли

Мировая торговля товарами устойчиво восстанавливается, но она все еще может колебаться, если напряженность в торговле еще будет расти.

Об этом говорится в прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО), передает Reuters.

В прошлом году объемы мировой торговли выросли на 4,7%.

В этом году ВТО ожидает рост от 1,4% до 4,4%, скорее всего, около 3,2 %. А в 2019 году он прогнозируется на уровне 4%. При этом в течение последних 10 лет рост составлял в среднем 3% в год.

"Однако этот важный прогресс можно подорвать, если правительства прибегнут к ограничительной торговой политике", - отметил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

Напомним, что ранее о риске "развала" мировой торговой системы предупредили в Международном валютном фонде.

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