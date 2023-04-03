Наихудшая ситуация — в сфере экологии. Для вступления в ЕС Украина должна адаптировать 29 тысяч правовых актов 3 апреля, 10:02 Флаги Украины и ЕС (Фото:Yves Herman / File Photo / Reuters)

Европейский Союз предоставил 29 тысяч правовых актов, которые должны быть имплементированы Украиной на момент подписания Соглашения о вступлении в ЕС.

Об этом во время встречи с компаниями Европейской Бизнес Ассоциации заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщили в ЕБА.

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По ее словам, Кабмин рассчитывает, что переговоры о вступлении начнутся в конце 2023 года и будут продолжаться до тех пор, пока Украина не станет состоятельным и конкурентоспособным членом ЕС.

Продолжается процесс self screening — оценки соответствия украинского законодательного и регуляторного поля европейским стандартам. Ожидается, что в июне будет промежуточный результат, а полностью этот скрининг будет завершен до конца 2023 года, и его результаты будут обнародованы, рассказала Стефанишина.

Больше всего усилий в контексте гармонизации украинского законодательства к практикам ЕС необходимо приложить в:

— сфере экологии и зеленой трансформации, где Украина отстает от европейских стандартов на годы, а вопросы соответствия производств стандартам ЕС являются доступом к финансам;

— фармацевтическом бизнесе, ведь в Соглашении об ассоциации этот сектор не был упомянут вообще;

— сельском хозяйстве, где внедрена лишь треть всех необходимых изменений, а еще нужно имплементировать около 5 тысяч документов ЕС;

— в сфере трудовых отношений, ведь в ЕС права наемных работников намного лучше защищены

К тому же, отметила Стефанишина, перед вступлением Украины некоторые изменения нужны и в европейской системе регулирования, в частности, в контексте интеграции аграрного рынка.

В контексте евроинтеграции говорится также об изменении торгового режима как со странами ЕС, так и с третьими странами, поскольку со вступлением Украины в ЕС ее членство в ВТО будет проходить уже на условиях страны-члена ЕС.

Учитывая это, офис вице-премьера пригласил бизнес присоединяться к процессу подготовки к переговорам и разработать свои предложения или оговорки относительно доступа на общий рынок, субсидий и финансирования, переходных периодов и «красных линий».

По мнению Стефанишиной, в Соглашении о вступлении Украины в ЕС может быть создан отдельный раздел по восстановлению и восстановлению Украины, в котором будет детализирован план восстановления, в том числе механизмы финансирования, а также будут предусмотрены, например, условия локализации, отражающие интересы украинского бизнеса.

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры о членстве в ЕС Украина может начать уже в 2023 году.