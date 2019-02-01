Вступило в силу соглашение о крупнейшей в мире зоне свободной торговли Сегодня, 10:19 569 Цей матеріал також доступний українською EPA Японские компании заинтересованы в снижении европейских ставок для промышленной продукции, прежде всего авто EPA

С 1 февраля вступает в силу соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Европейским Союзом и Японией.

Соглашением, предусматривающим отмену пошлин и других торговых барьеров, создается крупнейшая в мире ЗСТ. Она объединит рынки с 635-миллионным населением, сообщает DW.

По замыслу инициаторов, вновь зона свободной торговли призвана оживить экономический рост как в ЕС, так и в Японии.

"Европа и Япония дают сигнал миру о будущей открытой и справедливой торговли. Наши соглашения показывают, что торговля - это нечто большее, чем квоты и пошлины, или миллионы или миллиарды. Здесь речь идет о ценностях, принципах и справедливости", - заявил председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер.

Такими принципами, по мнению Юнкера, являются "безопасность, климат и защита потребителей".

Ожидается, что благодаря ЗСТ европейские компании смогут ежегодно сэкономить около одного миллиарда евро только в результате отмены ввозных пошлин.

От отмены пошлин выиграют, в частности, европейские производители продуктов питания. В то же время японские компании заинтересованы в гарантированном соглашением снижении европейских таможенных ставок для промышленной продукции, прежде всего автомобилей.

Совместно на ЕС и Японию приходится около трети мирового ВВП.