«Все получат выгоду». Обновленное торговое соглашение Украина-ЕС вступило в силу

Сегодня, 29 октября, вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и Европейским союзом.

Об этом сообщает Европейская комиссия. «С сегодняшнего дня ЕС и Украина получат выгоду от улучшенной, стабильной, справедливой и постоянной торговой системы со вступлением в силу Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной», — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что обновленная версия обеспечивает дополнительную, взаимовыгодную либерализацию торговли, одновременно полностью учитывая чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов ЕС. «Она очень ощутимо иллюстрирует непоколебимую приверженность ЕС поддержке Украины. В то же время она ограничивает импорт чувствительной сельскохозяйственной продукции в ЕС по сравнению с уровнями, предусмотренными автономными торговыми мерами (АТМ), закрепляет новую надежную защиту и обеспечивает согласование украинских и европейских стандартов производства», — отмечается в пресс-релизе.

В ЕК также указали, что документ «будет поддерживать долгосрочную экономическую определенность и стабильные торговые отношения для обеих сторон, одновременно способствуя постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС».

Обновленное соглашение направлено на расширение торговых потоков. В частности, соглашение обеспечивает баланс между обеспечением четкой системы правил для поддержки решающей торговли Украины с ЕС, одновременно полностью учитывая чувствительность сельскохозяйственных секторов ЕС и заинтересованных сторон путем тщательной калибровки различных уровней доступа к рынку для конкретных продуктов.

«Для наиболее чувствительных товаров, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед наблюдается лишь незначительное увеличение по сравнению с первоначальным Соглашением о полной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Для других продуктов было внесено улучшение в пользу обеих сторон, исходя из наших взаимодополняющих рынков. И, наконец, для некоторых нечувствительных продуктов было согласовано полную либерализацию», — детализировали в ЕК.

Другим важным направлением стали согласованные стандарты производства: новый доступ к рынку обусловлен постепенным приведением Украины к стандартам производства ЕС, таких как благосостояние животных, использование пестицидов и ветеринарных препаратов. «Ожидается, что Украина ежегодно будет отчитываться о своем прогрессе в этом отношении. Этот подход соответствует логике процесса вступления Украины в ЕС и принятия acquis ЕС», — отмечается в пресс-релизе.

Также соглашением предусмотрены «надежные защитные положения: защитный механизм, позволяющий принимать ответные меры, может быть активирован, если импорт продуктов, охватываемых дополнительной либерализацией, повлечет серьезные трудности для любой стороны». «В случае ЕС оценка возможных нарушений может быть проведена на уровне одного или нескольких государств-членов», — добавили в ЕК.

Кроме того, обе стороны договорились об изучении мер, направленных на помощь украинским экспортерам в выходе на их традиционные рынки в-третьих странах, что обеспечит дополнительные коммерческие возможности для Украины и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что договоренности о «торговом безвизе» между Украиной и ЕС теряют силу 6 июня, и Евросоюз планирует заменить их переходными мерами, пока обе стороны будут обновлять свое совместное торговое соглашение.

Впервые введенный в 2022 году беспошлинный режим распространялся на дешевую украинскую птицу, пшеницу и сахар, значительная часть которых проходила через страны ЕС на пути в Африку и Азию.

В конце мая 2025 года ЕС определился относительно торгового безвиза с Украиной.

Польша с 5 июня 2025 года отменяет европейский механизм автономных торговых мер (АТМ), который позволяет беспошлинного импорта товаров из Украины.

NV Бизнес писал о том, как окончание торгового безвиза с ЕС ударит по Украине.

6 июня 2025 года Евросоюз официально вернул квоты для Украины.