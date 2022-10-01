Всемирный банк выделит Украине 530 миллионов долларов 1 октября, 09:43 Всемирный банк (Фото:ru.wikipedia.org)

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 млн долларов помощи Украине. Средства будут направлены на удовлетворение «насущных потребностей, возникших в результате вторжения России».

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.



Финансирование Международного банка реконструкции и развития поддерживается своевременными гарантиями займа со стороны Великобритании ($500 млн) и Дании ($30 млн).



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Отмечено, что на сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд чрезвычайного финансирования для Украины, включая обязательства и обещания доноров, из которых $11 млрд полностью освоено.



«Помощь позволила Украине продолжать оказывать основные государственные услуги населению и смягчила последствия масштабных потерь, вызванных войной», — говорится в сообщении.

Региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи сказал, что потребности Украины на реконструкцию и восстановление даже на ближайшие три года составят более 100 млрд долларов США, и эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продолжения войны.

