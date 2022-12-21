Всемирный банк дополнительно выделит Украине 610 миллионов долларов 21 декабря, 01:24 Логотип Всемирного банка (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo)

Всемирный банк утвердил новую программу финансирования Украины на сумму в 610 миллионов долларов для пополнения бюджета.



$500 млн будут переданы в рамках проекта Госрасходы на укрепление административного потенциала (PEACE) и $110 млн по проекту Улучшение здоровья и спасение жизни (HEAL Ukraine) .

600 миллионов кредитных средств подкреплено гарантиями Великобритании на $500 млн и Испании на $100 млн, а еще $10 млн – грант от Глобального фонда финансирования для женщин, детей и подростков (GFF).

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"Российское вторжение в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и гуманитарные последствия, затрагивая сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети", – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас.

С начала войны Всемирный банк мобилизовал 18 миллиардов долларов как чрезвычайное финансирование для поддержки народа Украины, включая обязательства и обещания доноров, из которых было выделено $15 млрд.