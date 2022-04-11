Из-за вторжения России. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45% 11 апреля, 01:50 Цей матеріал також доступний українською Світовий банк прогнозує падіння ВВП України (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo/File Photo)

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года из-за вторжения России украинская экономика упадет на 45,1%. Об этом говорится в весеннем докладе учреждения, получившего название «Война в регионе».

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Всемирный банк отмечает, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украине не функционирует половина бизнеса, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.



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«Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и приносит огромный ущерб ее инфраструктуре. Украине срочно нужна огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки граждан Украины, сталкивающихся с экстремальной ситуацией», — цитирует Reuters слова вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде.



В докладе Всемирного банка прогнозируется, что ВВП Украины по итогам 2022 упадет на 45,1%. Учреждение ухудшило свой мартовский прогноз почти на 10 пунктов.



В то же время российская экономика из-за санкций и войны в Украине потеряет 11,2%. Полный текст доклада «Война в регионе» доступен для загрузки по этой ссылке.



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