Из-за вторжения России. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45%

11 апреля, 01:50
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Світовий банк прогнозує падіння ВВП України (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo/File Photo)

Світовий банк прогнозує падіння ВВП України (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo/File Photo)

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Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года из-за вторжения России украинская экономика упадет на 45,1%. Об этом говорится в весеннем докладе учреждения, получившего название «Война в регионе».

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Всемирный банк отмечает, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украине не функционирует половина бизнеса, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.

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«Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и приносит огромный ущерб ее инфраструктуре. Украине срочно нужна огромная финансовая поддержка, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки граждан Украины, сталкивающихся с экстремальной ситуацией», — цитирует Reuters слова вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде.

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В докладе Всемирного банка прогнозируется, что ВВП Украины по итогам 2022 упадет на 45,1%. Учреждение ухудшило свой мартовский прогноз почти на 10 пунктов.

В то же время российская экономика из-за санкций и войны в Украине потеряет 11,2%. Полный текст доклада «Война в регионе» доступен для загрузки по этой ссылке.

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Теги:   Всемирный банк Война России против Украины

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