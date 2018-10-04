Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины

Рост будет, но хуже, чем предполагалось

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%.

Об этом сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

По его словам, в 2019 году ВБ ожидает роста ВВП на уровне 3,5%.

В то же время, если не будут достигнуты договоренности с Международным валютным фондом, рост экономики может упасть до 2%, отметил Кхан.

В прошлый раз Всемирный банк оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 года на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ тогда предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

Ранее Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

В свою очередь Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста экономики до 3,4% в этом году.

Проект госбюджета-2019 предполагает рост ВВП Украины на 3% при инфляции 7,4%.