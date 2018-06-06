Всемирный банк спрогнозировал мировой кризис в 2019 году

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В мировой экономике наблюдается экономический спад

В мировой экономике наблюдается экономический спад

В ближайшее время глобальных экономических потрясений в мире не ожидается, однако после 2019 года ситуация может стать тревожной.

Об этом говорится в обновленном полугодовом обзоре банка Глобальные экономические перспективы.

По прогнозам, вероятность снижения мирового экономического роста в 2019 году составляет 21%, повышение - 16%.

Отмечается, что сейчас в мире наблюдается экономический спад. Так, в 2017-2018 годах мировая экономика росла примерно на 3,1% ВВП в год, то уже к 2020 году она снизится до 2,9% ВВП в год.

Также банк предостерег страны мира от ведения торговых войнах, поскольку они оказывают огромное разрушающее воздействие на экономический рост.

"Протекционистская угроза сгущает тучи над экономическим ростом. Если эти угрозы выльются в торговые войны, то последствия могут быть разрушительными", - отметил исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан.

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