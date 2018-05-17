Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли

От заниженной цены на аренду госземель, бюджет страны недополучил за год $60 млн

Действующий в Украине мораторий продажу земли занижает стоимость аренды земельных участков.

Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного банка (ВБ).

По словам директора ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, владельцы паев ежегодно недополучают около $3 млрд арендных платежей.

Кроме того, от заниженной цены на аренду госземель, бюджет страны недополучил за год $60 млн.

В то же время, Денис Низалов, руководитель Программы Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами, отмечает, что эта цифра касается только зарегистрированных в Земельном кадастре государственных земель, а таких, по состоянию на начало 2018 года, всего 25%. Таким образом, что происходит с остальными 75% госземель сельхозназначения, а это более 7,5 млн га, - неизвестно, добавил он.

Также по прогнозам Всемирного банка, в случае отмены моратория состоится ощутимый рост экономики Украины - ежегодно на $ 0,7-1,5 млрд, что эквивалентно ежегодному дополнительному росту ВВП на 0,6-1,6%.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продолжал

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале мая 2018 года Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут втрое после того, как снимут мораторий на ее продажу.