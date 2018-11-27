Всемирный банк определился с датой выделения $750 млн для Украины

Всемирный банк включил вопрос предоставления Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн в порядок дня заседания Совета директоров 18 декабря.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины на официальной странице в Facebook.
"Окончательные параметры соглашения будут определены Советом директоров Всемирного банка", – отметили в министерстве.
В Минфине также напомнили, что гарантия на политику развития (PBG) – финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.
"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение. Гарантия будет действовать 10 лет, что даст Украине возможность получить международное финансирование на более приемлемых условиях, чем при самостоятельном привлечении средств", – считает министр финансов Оксана Маркарова.
Напомним, что ранее Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования