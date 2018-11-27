Всемирный банк определился с датой выделения $750 млн для Украины

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ВБ включил вопрос предоставления Украине фингарантии
Фото: flickr/eggpost

ВБ включил вопрос предоставления Украине фингарантии

Всемирный банк включил вопрос предоставления Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн в порядок дня заседания Совета директоров 18 декабря.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины на официальной странице в Facebook.

"Окончательные параметры соглашения будут определены Советом директоров Всемирного банка", – отметили в министерстве.

В Минфине также напомнили, что гарантия на политику развития (PBG) – финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение. Гарантия будет действовать 10 лет, что даст Украине возможность получить международное финансирование на более приемлемых условиях, чем при самостоятельном привлечении средств", – считает министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, что ранее Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления.

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