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Всемирный банк одобрил предоставление $750 млн финансовых гарантий Украине

Сегодня, 19:32
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ВБ поддержал Украину

Фото: flickr/eggpost

На заседании во вторник, 18 декабря, Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетного института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе. Такие решения придают уверенности в том, что мы идем правильным путем", - отметил он в Twitter.

В Министерстве финансов пояснили, что гарантия будет действовать десять лет и даст Украине возможность получить международное финансирование на более приемлемых условиях, чем при самостоятельном привлечении средств.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Теги:   Украина Всемирный банк Петр Порошенко

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