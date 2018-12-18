Всемирный банк одобрил предоставление $750 млн финансовых гарантий Украине Сегодня, 19:32 27 Цей матеріал також доступний українською ВБ поддержал Украину Фото: flickr/eggpost

На заседании во вторник, 18 декабря, Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетного института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе. Такие решения придают уверенности в том, что мы идем правильным путем", - отметил он в Twitter.

Приветствую решение Совета директоров Всемирного Банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл США.



Спасибо нашим партнерам за надежную поддержку и веру в Украине! pic.twitter.com/Fp9fzrxDFH - Петр Порошенко (@poroshenko) 18 декабря 2018 г.

В Министерстве финансов пояснили, что гарантия будет действовать десять лет и даст Украине возможность получить международное финансирование на более приемлемых условиях, чем при самостоятельном привлечении средств.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.