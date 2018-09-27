Всемирный банк назвал условие для получения Украиной $800 млн

1 комментировать
Всемирный банк потребовал продолжения сотрудничества МВФ для получения бюджетных гарантий

Всемирный банк потребовал продолжения сотрудничества МВФ для получения бюджетных гарантий

Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является обязательным условием для получения бюджетных гарантий от Всемирного банка на сумму $800 млн.

Об этом сообщила директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, передает УНИАН.

"Мы стараемся получить эти деньги от рынков для Украины, чтобы поддержать реформы, которые сейчас внедряются. Чтобы мы могли двигаться с нашей гарантией, должна быть внедрена должным образом программа сотрудничества с МВФ", - сказала она, добавив, что исполнительный директорат Всемирного банка ожидает положительного результата переговоров Украины с МВФ.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове