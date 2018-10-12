Всемирный банк назвал популизмом налог на выведенный капитал

Фискальная ситуация, которая и так сложная, может стать еще сложнее, предупреждают в ВБ

Замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью Экономической правде.

"Риск популизма повышается перед выборами. К сожалению, мы уже заметили несколько популистских инициатив. Первая из них уже обсуждается открыто: замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал", – заявила Кахконен.

По мнению представителя глави ВБ в Украине, наша страна не может себе позволить внедрение этой налоговой инициативы.

"Введение НнВК сократит доходную часть бюджета на 1,5% ВВП. Фискальная ситуация, которая и так сложная, станет еще сложнее. В Украине мы не видим возможностей для реализации этой замены. Какие расходы урезать? На пенсии? На здравоохранение? Введение НнВК выгодно лишь очень ограниченному кругу влиятельных лиц", – сказала она.

По ее словам, страны, которые ввели этот налог, в сравнении с Украиной очень малы и их мало. К тому же, они делали этот шаг вместе с резким сокращением расходной части бюджета.

"Если вы лишаете бюджет значительной части доходов, то выбор у вас вполне логичен: или вы уменьшаете расходную часть, или увеличиваете дефицит, который, как известно, нужно чем-то покрывать. Я обеспокоена НнВК, потому что вижу, как его позиционируют – как элемент стимулирования инвестиций", – заявила Кахконен.

В то же время, по мнению представительницы ВБ, среди крупнейших препятствий для ведения бизнеса в Украине инвесторы называют не налог на прибыль предприятий.

"Следует говорить о других мерах стимулирования, которые помогли инвесторам. Фискальная дестабилизация никому не поможет: ни инвесторам, ни гражданам", – резюмировала Кахконен.