Всемирный банк: Каждый второй человек в мире живет за чертой бедности

Почти половина населения мира, или 3,4 млрд человек, живет менее чем на $5,5 в день, несмотря на общее снижение показателей крайней нищеты.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) Бедность и всеобщее процветание, совместное решение проблем ликвидации нищеты, опубликованном в Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, передает агентство ТАСС.

"Хотя экономические достижения во всем мире и свидетельствуют о том, что все меньше людей живут в условиях крайней нищеты, почти половина населения мира – 3,4 млрд человек – все еще борется за удовлетворение основных потребностей", – говорится в документе.

Как отмечают в ВБ, существование на менее $3,2 в день отражает показатель черты бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего, тогда как показатель в $5,5 в день отражает стандарты в странах с уровнем дохода выше среднего.

Авторы доклада поясняют, что крайняя нищета "определяется как существование менее чем на $1,9 в день".

Наименьшая доля бедных людей среди развивающихся государств была отмечена в странах Европы и Центральной Азии. Между тем, в регионе Африки южнее Сахары в период 1990 по 2015 год было отмечено удвоение численности населения преимущественно среди тех домохозяйств, где люди вынуждены жить на сумму от $1,9 до $3,2 в день.

Несмотря на то, что доля населения мира, живущего в условиях крайней нищеты, к 2015 году снизилась до 10%, ее темпы сокращения замедлились, подчеркнули в ВБ.

Экономисты пояснили, что "показатели крайней нищеты значительно снизились, сократившись с 36% в 1990 году", однако проведенный ими анализ характера бедности свидетельствует о "масштабах проблемы, связанной с ее искоренением".

"В 2015 году более 1,9 млрд человек, или 26,2% населения мира, проживали на менее чем $3,2 в день, а около 46% населения мира проживало на менее чем $5,5 в день", – подчеркивается в документе.

Авторы доклада отмечают, что предметом их исследования были не только финансовые средства, которые получает население, но и влияние на благополучие семьи таких факторов, как "доступ к питьевой воде и объектам санитарии, образованию или электричеству". Так, "бремени нищеты в наибольшей степени чаще всего подвержены женщины и дети".

"Доходы наиболее бедных 40% населения выросли в 70 из 91 отслеживаемой экономики. В более чем половине стран их доходы росли быстрее среднего уровня [...] однако прогресс роста всеобщего процветания в некоторых регионах мира отстает", – указали в ВБ.

"Учитывая, что экономический рост означает, что гораздо большая часть бедного населения мира сейчас живет в более богатых странах, новые черты бедности и более широкое понимание нищеты имеют решающее значение для всесторонней борьбы с ней", – говорится в докладе.