Все еще ниже, чем в 2013. НБУ и эксперты рассказали о реальных доходах украинцев Сегодня, 21:19 99 Цей матеріал також доступний українською За прошлый год больше всего выросли зарплаты у тех, кто имеет рабочие специальности Фото: 12019 / pixabay.com

Доходы украинцев почти достигли дореволюционного уровня пятилетней давности. В первом полугодии реальный доход населения был 80% от показателей того периода, говорится в Отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины. Рассказываем, как менялся уровень доходов украинцев в последние годы.

Рост реальных доходов за последний год

Среди причин постепенного роста доходов называют пересмотр зарплат и социальных выплат, а также увеличение доходов трудовых мигрантов, отмечается в сюжете Радио НВ.

В 2018 году финасовое состояние украинских семей продолжало улучшаться. В первом полугодии реальный доход населения вырос на 10%.

Это повышение ускорилось благодаря пересмотру заработных плат и социальных выплат, а также увеличению заработков и замедлению инфляции.

Основной двигатель роста - заработная плата. Она увеличилась на четверть

Основной двигатель роста - заработная плата. Она увеличилась на четверть. Минимальная зарплата выросла в этом году на 15%. В то же время, высокая инфляция привела к тому, что реальный доход украинцев с низкими зарплатами вырос умеренно. Объем зарплат трудовых мигрантов увеличился почти на 45%.

В НБУ отметили, что рост реального дохода будет наблюдаться и в дальнейшем. За полный 2018 год темп прироста реальной зарплаты составит около 15%.

Однако в 2019 году возможно замедление реальных доходов. Причиной может стать более низкий темп роста ВВП, а также более жесткая фискальная политика. Она ограничит рост зарплат в бюджетной сфере.

Конкуренция работодателей

Главный редактор интернет-издания VoxUkraine Борис Давиденко отмечает, что, по данным российской Высшей школы экономики, реальная зарплата в Украине достигла в прошлом году году исторического максимума за все годы независимости.

В прошлом году средняя зарплата в Украине была 273 доллара, однако на эти деньги украинец мог позволить себе приобрести столько же товаров, как американец с зарплатой в 1 тыс. долларов. Такие данные исследователи получили, определив курс местных валют к доллару с учетом покупательной способности.

В интервью Радио НВ Борис Давиденко рассказал, что в прошлом году украинцы могли позволить себе примерно столько же товаров, как в 2013-м. Однако, это средние данные, ведь в больших и дорогих городах на ту же сумму можно купить меньше.

Больше повысили зарплаты представителям рабочих специальностей.

Давыденко отметил, что если в прошлом году уровень доходов рос, в основном, за счет повышения минимальной зарплаты, то в этом работодатели повышали оплату своим работникам. Больше всего повысили зарплаты представителям рабочих специальностей: их заработки выросли на треть, а с учетом инфляции их реальные зарплаты выросли на 20%. Давыденко объяснил это конкуренцией со стороны польских работодателей.

"Да, реальная зарплата растет в 2018 году. Сейчас трудно сказать, насколько точно она вырастет по итогам года, но это больше, чем 10-15%. Рост зарплаты во многом сопряжен с тем, что частный сектор достаточно активно повышал оплату труда в сегменте средне оплачиваемых так называемых синих воротничков. Одна из основных причин - то, что украинский бизнес столкнулся с конкуренцией за рабочую силу со стороны зарубежных рынков ", - считает главный редактор VoxUkraine.

На что росли цены

Несмотря на то, что курс доллара за пять лет повысился в 3,5 раза, нельзя говорить, что стоимость продуктов в Украине выросла пропорционально. На ценообразование продуктов влияет много других факторов. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Радио НВ рассказал, что в связи с хорошим урожаем в этом году не выросли цены на гречку и сахар, на уровне прошлого года остались цены на яйца. В то же время, так называемый "борщевой набор" подорожал на 70%. Это существеннее, чем уровень инфляции, которая по итогам года будет на уровне 10%. Пендзин отметил, что цены на так называемый "борщевой набор" очень существенно снижаются после сбора урожая и повышаются зимой. Это связано с тем, что в Украине до сих пор не созданы оптимальные условия для хранения овощей.

"Яйца да, яйца тоже достаточно сложная вещь, потому что там тоже большие перепады, связанные с тем, есть ли потребность в яйцах на наших основных рынках, или нет. А вот гречка и сахар являются показательными. Цены практически не изменились по отношению к прошлому году. Это связано с тем, что у нас были достаточно большие урожаи и так случилось, что были большие запасы и, по сути, цена соответствовала фактическому спросу платежеспособному. И никто цену не повышал, потому что можно было упереться в невозможность продавать", - говорит Пендзин.

Цены на хлеб выросли на треть по сравнению с прошлым годом и повышались также и в предыдущие годы

Начиная с 2014-го года больше всего в Украине подорожали продукты первой необходимости, цены шли вверх почти как курс доллара - до 3,5 раза. Об этом в интервью Радио НВ рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он отметил, что отсчет наиболее целесообразно вести именно с 2014-го года, ведь ослабление гривни и рост стоимости продукции начались именно тогда. В качестве примера эксперт привел цены на хлеб, которые выросли на треть по сравнению с прошлым годом и повышались также и в предыдущие годы. В то же время, цены на более дорогие продукты росли не так интенсивно.

"За пять лет инфляция была на уровне 80%, но девальвация гривни была в три раза. И вот когда мы, в основном, считали цены, девальвация гривни с 8 гривен до сегодняшних 28, в основном, отражает рост цен, особенно на продовольствие. Потому что мы понимаем, что есть цены на товары, на продукты не первой необхвдности. На повседневные продукты, в основном, цены выросли вот в эти 3,5 раза", - отметил Дорошенко.

В НБУ также сообщили, что платежеспособность домохозяйств повысилась, а долговая нагрузка снизилась. Депозитная база банков росла, но более низкими темпами, чем кредитирование.