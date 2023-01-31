Большая история. Как российский бизнес в Украине становится европейским и уходит от санкций — кейс VS Energy 31 января, 19:31 Эксклюзив NV Евгений Гинер — единственный русский, которого компания VS Energy признает среди бывших совладельцев (Фото:Сайт ЦСКА)

Президент московского ФК ЦСКА Евгений Гинер с партнерами создал одну из крупнейших украинских ФПГ. Сейчас их компании официально приналдежат (бывшим) женам и консультантам — гражданам стран ЕС. Достаточно ли этого, чтобы спасти бизнес?



В течение 20 лет совладельцами одной из крупнейших украинских финансово-промышленных групп VS Energy с активами в энергетике, металлургии и недвижимости считались российские бизнесмены Евгений Гинер, Михаил Воеводин и многолетний депутат Госдумы Александр Бабаков, голосовавший за аннексию Крыма и агрессию против Украины. Против них в конце прошлого года введены санкции, акции связанных с группой компаний арестовал суд.

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Тем не менее, сегодня VS Energy, чья принадлежность к российскому капиталу все это время ни у кого не вызывала сомнения, донатит миллионы украинской армии и категорически открещивается от «связей с россиянами», признавая среди своих бывших владельцев только Гинера. Есть ли у нее шансы убедить в этом украинские власти?

NV попытался разобраться в этой запутанной истории.

Период накопления

«Словаки». Именно так в Украине сразу прозвали группу, которая весной 2001 купила четыре украинских облэнерго — в Житомире, Кировограде, Херсоне и Севастополе. Название подарила страна регистрации компании, победившей в приватизации, — Словакия, Vychodoslovenske Energeticke Zavody.

Хотя жаркой битвы на торгах не вышло, покупатель поначалу не вызывал вопросов. Во-первых, владельцем словацкой компании было государство. Во-вторых, к торгам допустили только иностранцев. Соревноваться за украинскую энергетику собирались еще двое — Electricite de France и американская AES, которая и приобрела два других лота — Киевобл- и Ривнеоблэнерго.

Бизнес обещал быть выгодным. Чтобы привлечь брендовых инвесторов, власти гарантировали покупателям через тарифы доходность в 17% годовых в валюте на потраченные при приватизации деньги, вспоминал в интервью liga.net Макар Пасенюк, консультировавший тогда EDF. Эта норма действовала до 2015 года.

Единственное, что удивляло, — относительно небольшой масштаб словацкой компании, вся годовая выручка которой за предыдущий год равнялась $200 млн. А заплатить за четыре украинских компании она согласилась около $90 млн, по тогдашнему курсу. Покупатель будет тратить на инвестиции привлеченные западные деньги, пообещал после конкурса директор словаков Йозеф Бойтуш и оговорился: компания проходит реструктуризацию экономики и собственности.

Это напрямую касалось ее новых украинских активов. Всего через год, с согласия Фонда госимущества, все четыре облэнерго перешли к свежесозданной голландской VS Energy International N.V., в Украине ее назвали дочерней компанией словаков.

Но не только. Во-первых, внутри было еще несколько мелких акционеров — украинский Первый инвестиционный банк (сейчас принадлежит Гинеру) и несколько офшорок. Во-вторых, управлять компанией стал российский бизнес. С 2002 по 2005 годы членом наблюдательного совета словацких голландцев вместе с Йозефом Бойтушем был Бабаков, следует из данных голандского реестра, которые опубликовал проект rupep.org.

Третьим участником совета и гендиректором голландской VS Energy стал известный российско-французский юрист Александр Гарез. В то же время — с 2001 по 2005 годы — он был членом совета директоров московского ФК ЦСКА. Президентом клуба в 2001-м стал Евгений Гинер. Гарез ушел из VS Energа и ЦСКА одновременно, в 2005-м, и основал сеть кондитерских Волконский.

Когда российские корни «словаков» перестали быть тайной в Украине, Бабаков, еще недавно прогуливавшийся по штабу Нашей Украины в оранжевом шарфике в компании Юрия Луценко и брата будущего президента Петра Ющенко, наконец лично вышел из тени. «Здесь я представляю группу компаний, разговоры об активах которой ведут практически все. Потому хотелось бы внести некоторую ясность. Речь идет об отелях Премьер Палас и Ореанда, а также энергетическом бизнесе — Житомир-, Кировоград-, Севастополь-, Херсон- и Одессаоблэнерго… Отмечу, что представляемый мной частный капитал работает в Украине около десяти лет», — заявил российский депутат в марте 2005 года в интервью Инвестгазете (после ее закрытия, архив издания был перелит на сайт газеты Дело, которая входила в издательство Экономика Виктора Пинчука).

Александр Бабаков / Фото: Госдума РФ

Кто еще? VS Energy — бизнес четырех партнеров: Бабакова, Гинера, Сергея Шаповалова и Михаила Воеводина, рассказывал в 2006-м Деловой столице покойный российский бизнесмен Максим Курочкин. Именно Воеводин, по его словам, был лидером четверки. В начале нулевых Курочкин работал с группой: возглавлял наблюдательные советы Премьер Паласа и Одессаоблэнерго. Бабаков также входил в совет Премьер Паласа.



Такая структура владельцев на годы прочно закрепилась в медиапространстве. Общаясь с журналистами, причастность Бабакова к группе в 2013 году фактически подтверждал президент украинского ВС Энерджи Михаил Спектор и его бывший заместитель Борис Баум, работавшие в группе до 2015-го.

Распределение долей было равным среди всех участников, рассказывал Курочкин, но сама схема собственности была крайне запутанной. «Мне придется чертить очень много схем. Это — непростая многоступенчатая структура, и вопрос, сколько у кого было в каком-то облэнерго, просто некорректен», — объяснял он Украинской правде. Что это значит на практике, попытался разобраться российский Forbes, разыскивая в 2011 году владельцев ЦСКА. В цепочке основателей, которую распутали российские журналисты, нашлось место и для компаний, связанных с голландской VS Energy (подробнее — здесь). Курочкина весной 2007-го убил киллер на выходе из Святошинского райсуда в Киеве.



Словацкая группа в Украине быстро стала очень большим бизнесом. После того, как в 2013 году доходность для облэнерго снизили с 17 до 15%, она выкупила два облэнерго у американской AES. Годовая выручка всех ее восьми энергокомпаний в тот момент превышала 13 млрд грн, подсчитала liga.net. Кроме того, их владельцы контролировали Днепроспецсталь, владели Первым инвестиционным банком, ТЦ Метрополис и Метроград, управляли едва ли не крупнейшей в стране сетью 4−5* гостиниц, объединенной под зонтиком Premier Hotels.

Могло быть еще больше, если бы не продажа 40% Полтавского ГОКа Константину Жеваго в 2002-м, до стремительного роста цен на руду. Стоимость этой сделки сейчас может вызвать лишь улыбку — $27 млн. Продавал актив Курочкин, рассказывал собеседник NV, хорошо знакомый с бизнесом группы. Попытки вернуть акции через суд тянутся до сих пор. Хотя сейчас в VS Energy отрицают, что имеют отношение к истцам, в 2016-м в ходе обыска по киевскому адресу офиса ВС Энерджи, среди других документов правоохранители изъяли «папку синего цвета с обозначением Gilson Investments, Emsworth Assets Limited, Clarefort Development». Это названия трех компаний, которые судятся за ПГОК.



Кроме того, Бабаков и Воеводин были хорошо знакомы с богатейшими украинцами, свидетельствуют материалы Высокого суда Англии и Уэльса по делу Виктора Пинчука против Игоря Коломойского.



В 2006 году в Женеве Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Воеводин, Бабаков и Спектор договорились о создании совместного ферросплавного холдинга. Последних в решении британской Фемиды называют «третья сторона», им досталось 20% в объединении. Топменеджеры VS Energy Спектор и Борис Баум тогда же вошли в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов. В 2013 году к ним присоединился Гинер.



Миссия — сохранение

Агрессия России поставила весь российский бизнес, имевший активы в Украине, в затруднительное положение. Особенно это касалось ВС Энерджи, владевшей распределительной энергокомпанией в Севастополе. Проголосовав за присоединение Крыма, Бабаков публично поддержал аннексию. Бывший харьковчанин Гинер, похоже, тоже сделал этот выбор, следует из записи заседания исполкома Российского футбольного союза, посвященного присоединению Крыма. Ее стенограмму опубликовала российская Новая газета. «Санкций я не боюсь. Я вам даю слово. Потому что у меня бизнес на 85% сейчас на Украине, 15 — крымских. Я им сказал: ничего, я буду делать так, как это выгодно Российской Федерации», — заявил один из участников. Эту цитату издание сопровождало фотографией Гинера. В 2016-м он стал основателем российской компании Севэнергосбыт и официально вышел спустя два года.



Постепенно начали происходить изменения в структуре принадлежности украинского бизнеса. В 2014 году была основана VS Energy Latvia, получившая 90% в голландской компании группы.

После изменений в украинском законодательстве, которое обязало раскрыть конечных бизнес-бенефициаров, открылись и конечные владельцы VS Energy. Как оказалось, известными предприятиями, которые СМИ привыкли ассоциировать с российским капиталом, владеют абсолютно неизвестные люди.

Энергетический бизнес с того времени и до сих пор через сейшельскую Worldwide Holding Group Corp официально контролируют граждане Латвии Артурс Альтбергс, Валтс Вигантс, Вилис Дамбиньш и Германии — Олег Сизерман и Марина Ярославская.

На начало 2023-го они владеют Житомир-, Кировоград-, Черновцы-, Херсон- и Ровнообленерго.



Отели — гражданка Франции Наталья Селиванова, через люксембургскую Financière Egine SA.

Она — конечная собственница Прем'єр Паласа, отелей Дністер (Львов), одесской Юности (работаєт под брендом Premier). Помимо них, Печерский суд в декабре наложил арест на отели Русь, Либідь, Славутич в Киеве и отель Компас в Александрии.



Именно эти люди уже более семи лет фигурируют в заявлениях, соглашениях и документах, в том числе разрешениях Антимонопольного комитета, который согласовывает покупку или продажу активов — обязательный элемент реструктуризации.



Cо временем появилось больше ясности, кто они.

Валтс и Дамбиньш как представители фирмы с говорящим названием V.D. Nominees работали с компаниями всех трех «медийных» владельцев VS Energy, следует из публикаций Панамского архива.

Страны Прибалтики 20 лет назад считались полуофшором, там работали многие бизнесмены из России и Украины, вспоминает один из собеседников NV. Дамбишь сначала помогал Бабакову, а тот привел их к Гинеру и Воеводину.



Консалтинговая компания Дамбиньша работала с фирмами Бабакова, Гинера и Воеводина / Фото: Panama Papers

Кроме того, он мог заниматься не только деловым консалтингом. 17 марта 2016 года в Женеве Дамбиньш встретился с двумя депутатами Европарламента, в том числе Жан-Люком Шафхаузером — представителем «Национального фронта» Марин Ле Пен — и обсуждал возможности предоставления партии нового кредита из России, написал балтийский центр журналистских расследований Re: Baltica вместе с французским Mediapart. Шафхаузер подтвердил журналистам факт встречи и дал комментарий: «Получив первый кредит, мы не могли получить следующий в крупных российских банках, это выглядело бы слишком странно с политической точки зрения… Вилис предложил новые банки. Я сам не хотел в это вникать».

Шафхаузер якобы признал, что его визави действовал по инструкции от Бабакова. Дамбиньш тогда отказался обсуждать с журналистами детали встреч, сославшись на профессиональную этику финансового консультанта и отрицал, что Бабаков является его клиентом.

Дальше — больше.

Марина Ярославская оказалась экс-россиянкой и женой Гинера. У него и его детей тоже есть немецкое гражданство, признавался бизнесмен в интервью РосСМИ.

Олег Сизерман — с 2004 по 2019 годы был директором уже ликвидированной берлинской компании по управлению недвижимостью Vogis, владельцами которой были Гинер и Воеводин, выяснил Deutsche Welle.



Наталья Селиванова — жена Воеводина, установило РадиоСвобода. У самого Воеводина, кроме российского, также есть израильское и словацкое гражданство. Последнее он получил в 2003-м, написала словацкая Vsquare. Гражданами Словакии тогда же стали Селиванова и жена Бабакова Ирина, выяснили журналисты.

Больше не номиналы

Первое интервью нового совладельца Дамбиньша появилось в украинской прессе в мае 2022-го, через 7 лет после официальной покупки этого бизнеса и четыре месяца спустя после начала большой войны. Последнее — в ноябре. Степень их информативности увеличивалась пропорционально появлению новых и новых журналистских расследований, которые складывали общую картину в неприятный для компании пазл.

Вот краткое изложение наиболее содержательной беседы Дамбиньша с Forbes Baltic от 3 ноября 2022 года.



Вилис Дамбиньш / Фото: www.phnr.com

Об отношениях с Бабаковым

В 2007 году мы начали бизнес по управлению активами. Александр Бабаков и представители его семьи стали одними из наших первых клиентов. У нас был положительный опыт работы еще в конце 90-х. Тогда Бабаков и его компании были клиентами возглавляемого нами банка. В то же время мы познакомились с Евгением Гинером. Он и глава группы Михаил Спектор наняли нас для работы в VS Energy.

О задачах в компании

В бизнес по распределению электроэнергии мы сначала зашли в качестве консультантов, чтобы рефинансировать крупные кредитные обязательства в Украине со ставкой 16−20% годовых в банках за границей. В 2009-м мы искали стратегического инвестора, который бы купил часть или все акции группы.

О выкупе бизнеса

В 2013 году всем стало ясно, что общая ситуация в группе очень плохая. Рефинансировать задолженность за пределы Украины было невозможно. Мы поняли, что сами должны предложить выкуп бывшим акционерам и стать инвесторами. Долги компании достигали почти $600 млн, и большинство акционеров радовались, что кто-то заплатит за эти акции. Мы сделали предложение крупнейшему владельцу VS Energy того времени, Гинеру.

Об условиях оплаты

Соглашение о приобретении было завершено в 2014 году, оно было структурировано по принципам management-buy-out, предусматривающему постепенную оплату предыдущим акционерам. Мы финансировали сделку за счет собственных средств благодаря предыдущим успешным проектам. К примеру, инвестициям в Рижский торговый порт, ряду проектов недвижимости в Латвии и за рубежом.

О российских клиентах

Сотрудничество с Бабаковым постепенно прекратилось, потому что он стал активно участвовать в политике. После аннексии Крыма и вторжения на восток Украины в 2014 году мы полностью прекратили сотрудничество с российскими клиентами. Что касается компании AED International, то какое-то время мы ею руководили. AED International была незначительной компанией. С VS Energy ни она, ни Александр Бабаков никогда не имели никакой связи.

О Марине Ярославской

Она владела 20% акций компании уже к моменту начала сделки. Она категорически отказалась продавать свою долю, которую получила от мужа в процессе урегулирования неизвестных нам имущественных отношений.

О Наталье Селивановой

VS Energy не владеет отелями. У меня в этом бизнесе 16%, у гражданки Франции Натальи Селивановой — 84%. Она получила эти активы в ходе развода с господином Воеводиным. Моя ответственность — это управление, финансы, оперативная деятельность.

О Сизермане, Гинере и Воеводине

Я ничего не знаю о немецкой компании Vogis. Если там есть Гинер, меня это не удивляет, потому что все эти люди знакомы друг с другом. Но если люди участвуют в одной компании в определенный момент, это не значит автоматически, что все их компании тоже связаны.

О Путине и Украине

Мы ежедневно помогаем украинской армии в борьбе с российсккими оккупантами. Все, кто следит за ситуацией в России и Украине, поймут, что никакое лавирование в военное время невозможно. Действительно ли кто-то думает, что Путин и российские власти разрешат компаниям российских граждан оказывать миллионную помощь украинской армии? Этот разговор несерьезный.

О продаже двух облэнерго ДТЭК

В 2018 году ситуация в нашей группе была катастрофически сложной — Альфа-банк и Сбербанк готовились начать процесс агрессивного взыскания долгов. Продажа двух компаний была единственным выходом.

О встрече с французским депутатом

Французский юрист, которого я знаю с 2003 года, спросил, могу ли я встретиться с двумя джентльменами, у которых есть вопросы о российских банках, потому что я считался компетентным в этих вопросах. Узнав во время беседы, что они связаны с политической партией и у них есть вопросы, как получить кредит в России, я объяснил, что не имею возможности помочь им.

Слово юристам

Некоторые ответы Дамбиньша могут звучать нелогично или противоречат уже известным фактам. И вызывают новые вопросы. Например, почему он уверен, что Бабаков не имел отношения к VS Energy, если тот об этом говорил в СМИ? Почему Гинер не продал сам несколько компаний для расчета с банками, а перевел это бремя на своих экс-консультантов? Если продажа действительно состоялась и была завершена в 2014-м, почему он в самом конце года, в декабре, Гинер говорил росСМИ, что в Украине находится его основной бизнес и он продолжает там работать? Наконец, кому, кроме Гинера, сколько и за какой срок должны заплатить всю сумму новые акционеры? Есть ли у компаний кредиты от фирм, связанных с экс-владельцами, по которым они могут получать реальные доходы?

Это поможет понять, кто реально владеет бизнесом и не продолжают ли бывшие консультанты хотя бы частично выполнять номинальные функции. От ответов, скорее всего, зависит, грозит ли группе (или группам) конфискация активов. Разобраться в этом — работа контролирующих органов.

Какие планы они имеют по отношению к VS Energy? NV спросила об этом Агию Загребельскую, главу направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК. Именно это ведомство сейчас ведет проект Война и санкции, создавая базу из подсанкционных лиц и кандидатов на попадание в санкционные списки.

Агия Загребельская / Фото: НВ

Угрожает ли конфискация всех активов этой условной группы, каких именно и по какой причине?

На сегодняшний день это, пожалуй, один из сложнейших кейсов в этой части, с которым работает Украина. Из-за вероятных связей с российской преступной средой они не прибегали к классическим моделям структурирования своих активов. Все активы, которые сегодня находятся в поле внимания Украины, имеют непростую систему собственности, и доказать именно юридически факт существования так называемой группы и связь с ее тремя фактическими собственниками будет непросто. НАПК, по обращению Министерства юстиции, сейчас прорабатывает этот вопрос. Предварительно планируем в течение следующей недели завершить свою часть работы и сможем подробнее рассказать, что мы нашли.

Однако чтобы не создавать завышенных ожиданий, сразу отмечу, что для успеха этого дела (конфискация всех активов так называемой группы), понадобится привлечение не только украинских правоохранительных органов, обладающих более широким, чем НАПК и Минюст, инструментарием для поиска доказательств, но и ресурс наших партнеров, начиная от латвийских властей. Ведь именно резидентами Латвии являются лица, являющиеся, возможно, подставными владельцами, а США сегодня проводит расследование в отношении Бабакова.

Что должно для этого произойти? Решение суда или достаточно решения СНБО по представлению НАПК или другого ведомства?

Прежде всего, для этого нужно собрать достаточно доказательств. В противном случае вместо конфискации эти лица получат решение суда, которое будет легитимизировать их непричастность к этим активам. И не потому, что так есть на самом деле, а потому, что Украина не смогла это доказать.

Почему НАПК наложило санкции на Михаила Воеводина, хотя ни одна страна этого больше не сделала?

Это не единственное лицо, к которому применены санкции только в Украине. Мы вместе с партнерами только движемся в направлении отзеркаливания санкций друг друга. Хотя это является одним из наших приоритетов, поскольку эффективность санкций среди прочего зависит от количества присоединившихся к ним юрисдикций. НАПК не является субъектом, применяющим санкции. Решение принимается СНБО и вводится в действие указом президента. НАПК даже не включено в перечень органов, которые могут подавать предложения по применению санкций. Потому, пожалуй, корректнее будет этот вопрос задавать не нам. Хотя мы полностью поддерживаем решение о применении санкций к Воеводину. Считаем его справедливым и обоснованным.

Между двух огней



С одной стороны, время работает не в пользу контролирующих органов. Старые компании могут в очередной раз сменить владельцев или пойти на ликвидацию, усложнив поиски. С другой стороны, сейчас можно раскрыть подробности даже очень давних событий, тем более при помощи международных правоохранителей. Еще одна возможная задача, где не обойтись без помощи извне, — исследование уровня доходов бывших консультантов, чтобы определить их способность оплатить такое соглашение, отмечали собеседники Deutsche Welle. А речь идет о сотнях миллионов долларов. Третья — определение степени аффилированности Евгения Гинера и Марины Ярославской или Михаила Воеводина и Натальи Селивановой для принятия взвешенного решения.

Между тем, бывшая большая группа постепенно теряет активы. Вслед за отошедшими Ахметову в 2019-м Киев- и Одессаоблэнерго из списка компании, ассоциировавшихся с VS Energy, исчез ТЦ Метрополис. Его новый владелец Руслан Шостак уже открыл на его месте обновленный ТЦ Lake Plaza. После разделения облэнерго на энергоснабжающие и сбытовые компании, вторые уже потеряли четкую связь с группой из-за структуры собственности. Не попала ни в одну из двух групп металлургия.



Но наконец, когда будет достаточно известна вся юридическая цепочка, будет ли она отражать реальность? В украинском бизнесе иногда заключаются «понятийные» соглашения, как было у Коломойского с Пинчуком. «Одно дело — юридическая структура, другое — реальное положение вещей», — делится с NV собеседник, близко знакомый с бизнесом группы. По его словам, другие ключевые партнеры несколько лет назад договорились с уже давно живущим в Швейцарии Воеводиным о выходе из украинского бизнеса, оставив себе российский.

Похожую информацию о разводе бывших партнеров обнародовал в 2021 году депутат Андрей Герус: «По моей информации, у группы VS Energy (энергетика, облэнерго, гостиничный бизнес, пищевая промышленность) изменилась структура акционеров. Михаил Воеводин в прошлом году выкупил доли у Евгения Гинера и Александра Бабакова. Таким образом, у VS Energy теперь только один акционер — Воеводин». Сделал он это вроде бы взяв кредит у одного из самых богатых украинских бизнесменов.

«Бабаков давно не имеет к группе никакого отношения», — рассказывал в марте 2021-го Левому берегу экс-менеджер «словаков» Борис Баум.

Именно с этим, по словам собеседника NV, связана проукраинская позиция группы. При этом Дамбиньш может владеть реальным менеджерским пакетом.

«РФ является государством-агрессором, которое еще долгое время во всем мире будет ассоциироваться только с теми страшными преступлениями и беспрецедентной резней, совершенной в Буче, Бородянке, Гостомеле, Мариуполе, Харькове и других городах Украины», — заявляют на сайте Premier Hotels владельцы Financierie Селиванова и Дамбиньш.

«Геноцид украинского народа, разрушение всей инфраструктуры страны, ядерный шантаж мира, совершаемый высшим руководством РФ, — эти и другие преступления против человечности будут осуждены поколениями и получат надлежащую правовую оценку», — говорится в заявлении украинского ВС Энерджи. Российская армия не делает исключений и упорно уничтожает их энергокомпании на юге.



В ответе на запрос NV, в ВС Энерджи в очередной раз отметили, что ее владельцы — уже упоминавшиеся граждане ЕС и выразили понимание, что украинские правоохранительные органы должны проводить детальное расследование деятельности и структуры собственности. «Это должно покончить со всеми спекуляциями вокруг этой темы», — заявдяют в VS Energy. С этим тезисом сложно не согласиться.



Проект реализуется при поддержке ГО Платформы Публичной Дипломатии и ERIM при финансированиие Европейского Союза.

