Платежный баланс России в июне ушел в отрицательную зону 12 июля, 11:30 Это объясняется, в частности, действием сезонного фактора — объявлением российскими компаниями дивидендов (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В июне 2023 года текущий счет платежного баланса РФ стал отрицательным и составил $1,4 млрд.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на оценки Центробанка России.



Это объясняется, в том числе действием сезонного фактора — объявлением российскими компаниями дивидендов. «Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта», — отмечает Банк России.

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Отрицательное сальдо счета текущих операций за месяц в РФ последний раз наблюдалось три года назад. В августе 2020 года дефицит составлял $1,4 млрд, в июне 2020 года — $4,4 млрд.

Forbes со ссылкой на ЦБ сообщает, что сокращение профицита баланса внешней торговли товарами обусловлено снижением объемов экспортных поставок и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта. Наибольший вклад в снижение совокупной стоимости экспорта внесли энергетические товары, следует из пояснений. ЦБ пояснил, что дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился за счет восстановления импорта услуг, в том числе в результате оживления зарубежных поездок российских граждан в начале турсезона.