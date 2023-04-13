Сколько стоит тревога. Бизнес теряет миллионы из-за тренировочных полётов МИГ31 — есть ли выход 13 апреля, 16:00 Сюжет NV Премиум Каждая воздушная тревога дорого обходится бизнесу (Фото:Моя Винница)

Каждая воздушная тревога, которая иногда звучит в Киеве по пять раз в день, приносит бизнесу колоссальные убытки. Бизнесу приходится решать, что важнее: безопасность или деньги. Наибольшим спросом у арендаторов пользуется " подполье".



Сорок пять минут длилась воздушная тревога днем 13 апреля — все из-за самолета МИГ31, который все это время кружил над территорией России.

Разведывательные беспилотники, взлет истребителя Миг31 в Беларуси или воздушные шары — причина для объявления воздушной тревоги в Украине. Будет ли атака – неизвестно, однако бизнес вынужден прекращать работу в среднем на полтора-два часа, а сотрудники – спускаться в бомбоубежище.

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Это плохо сказывается на украинских предпринимателях. «Каждый взлет Миг31 – это минус 20-30% от дневной выручки ресторана, – говорит генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. — Несколько тревог в день и работа уже убыточна».

Военные отказываются ранжировать опасность в зависимости от степени потенциальной угрозы. Поэтому это стал делать бизнес — магазины, парикмахерские и рестораны закрываются только после сообщений о реальной, а не потенциальной угрозе пуска ракет или атаки дронов. Остальное время они работают на свой страх и риск.

Деньги важнее безопасности?



Колоссальный ущерб