Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и ЕС прекратится 28 марта 25 марта, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Пустые вагоны для перевозки древесины стоят на железнодорожных путях. Иматра, Финляндия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В понедельник, 28 марта, прекратится пассажирское железнодорожное сообщение между столицей Финляндии Хельсинки и российским Санкт-Петербургом.

Об этом объявила государственная железнодорожная компания Финляндии, пишет Bloomberg.

Это последний железнодорожный маршрут между Россией и Евросоюзом.

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Границу между двумя странами можно пересечь на машине. Десятки тысяч людей уехали из России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Многие из них прибыли в страны, которые были частью СРСР до его распада, а также в Турцию.

Многие считали железнодорожное сообщение с Хельсинки самым простым способом добраться до ЕС.

Ранее в таможне Финляндии заявили, что первоначальный эффект санкций Европейского Союза против Москвы после ее вторжения в Украину привел к большему падению торговли между Финляндией и Россией, чем из-за распада Советского Союза в 1991 году.

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