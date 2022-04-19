Новая Зеландия вводит санкции против Центробанка России и крупнейших банков страны 19 апреля, 10:46 Цей матеріал також доступний українською Банк России (Фото:cbr.ru)

Новая Зеландия вводит санкции против Банка России, Российского фонда прямых инвестиций и крупнейших финансовых институций страны.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщается на сайте правительства Новой Зеландии.

«На эти крупные учреждения приходится примерно 80% всех банковских активов России», — сказала министр иностранных дел Наная Махута.

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Санкции введены против таких банков: Альфа-Банк, Банк Россия, Банк Открытие, Черноморский банк развития и реконструкции, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Под удар попали банки, которые «финансируют продолжающееся вторжение в Украину».

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости российских сил. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международным уголовным судом зверств, совершенных против граждан Украины», — заявила Махута.

Напомним, что, по данным СМИ, чиновники Европейского Союза начали заниматься разработкой решения о введении эмбарго на российские нефтепродукты.

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