«Вообще никто не мог подумать». Лавров признал, что удар Запада по валютным резервам РФ стал для Москвы неожиданностью 23 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД РФ Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство не ожидало блокировки валютных резервов страны Западом в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.



Об этом Лавров сказал сегодня в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО, пишет Коммерсантъ.

«Когда резервы Центрального банка (заморозили.— ред.), вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», — заявил он.

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Из-за санкций заморожено около половины золотовалютных резервов Центробанка РФ ($300 млрд).

20 марта средства российского ЦБ на €22 млрд заблокировала Франция.

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Также ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в том числе ВТБ — второй крупнейший банк страны.

По данным СМИ, американские сенаторы работают совместно с Минфином США, чтобы попытаться заблокировать золотой запас России примерно на $132 млрд.

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