«Вообще никто не мог подумать». Лавров признал, что удар Запада по валютным резервам РФ стал для Москвы неожиданностью
Глава МИД РФ Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство не ожидало блокировки валютных резервов страны Западом в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом Лавров сказал сегодня в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО, пишет Коммерсантъ.
«Когда резервы Центрального банка (заморозили.— ред.), вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», — заявил он.
Из-за санкций заморожено около половины золотовалютных резервов Центробанка РФ ($300 млрд).
20 марта средства российского ЦБ на €22 млрд заблокировала Франция.
Также ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в том числе ВТБ — второй крупнейший банк страны.
По данным СМИ, американские сенаторы работают совместно с Минфином США, чтобы попытаться заблокировать золотой запас России примерно на $132 млрд.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.