Работа во время войны. Как изменилось трудовое законодательство 25 марта, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Принят закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения (Фото:pressfoto / Freepik)

В Украине принят закон об урегулировании трудовых отношений, ограничивающий определенные конституционные права и свободы граждан на период действия военного положения.

Со вчерашнего дня в Украине действует закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Этим законом определяются особенности трудовых отношений работников всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами. В период действия военного положения Закон ограничивает некоторые конституционные права и свободы граждан.

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Что изменилось

В частности, Закон предусматривает возможность:

работодателям заключать срочные трудовые договоры с новыми работниками на период действия военного положения или на период замещения временно отсутствующего работника;

работодателю на период действия военного положения перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия ( за исключением перевода на работу в другую местность, где продолжаются активные боевые действия);

уволить работника в период его временной нетрудоспособности или отпуска ( кроме декретной и по уходу за ребенком) с первого дня после завершения нетрудоспособности или отпуска.

работнику в связи с ведением боевых действий в районе его работы расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения ( за исключением принудительного привлечения к общественно полезным работам или на объектах критической инфраструктуры).

Нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю ( в мирное время – 40 часов).

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

В случае невозможности выплаты зарплаты из-за военных действий выплата заработной платы может быть приостановлена до момента восстановления возможности предприятия осуществлять основную деятельность.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты труда, если докажет, что причиной стало ведение боевых действий и другие обстоятельства непреодолимой силы.

Закон также позволяет давать отказ работнику по предоставлению любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах, относящихся к критической инфраструктуре.

В то же время в период военного положения работодатель по просьбе работника может без ограничений предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.

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