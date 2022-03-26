В условиях войны. Достижение дипломатического фронта по российскому вторжению 26 марта, 02:52 Цей матеріал також доступний українською Оперативные данные с дипломатического фронта по российскому вторжению по состоянию на 19:00 25 марта (Фото:Veebass / Depositphotos)

Украинская дипломатия продолжает обеспечивать регулярное поступление военной, финансовой и гуманитарной помощи для Украины.

В оперативном отчете правительства также сообщается о работе по привлечению российских военных преступников к ответственности.

«Сегодня Украина, Польша и Литва учредили общую рабочую группу, которая будет заниматься расследованием военных преступлений, совершенных представителями России в Украине», — говорится в сообщении на сайте КМУ.

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Российские преступники на пути за решетку

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении экспертной и финансовой помощи Международному уголовному суду для расследования преступлений России на территории Украины.

Гуманитарная помощь

Европейский Союз на этой неделе доставит в Украину очередную партию гуманитарных грузов и спасательного оборудования. Конвой включает 21 машину скорой помощи, 11 пожарных автомобилей, 16 спасательных автомобилей и 23 грузовика, которые будут транспортировать 49 т медикаментов и спасательного оборудования.

Чили приняло решение о выделении 100 тысяч долларов в помощь Украине. Деньги будут переданы при посредничестве Красного Креста.

Чехия передает средства химической защиты нужд Вооруженных Сил Украины, ГСЧС.

Благотворительный фонд Крыло помощи в Литве отправил 4 грузовика с гуманитарной помощью в медицинские учреждения Киева, Львова и Харькова

Отказ от российского газа

Министр экономики вице-канцлер ФРГ Роберт Габек заявил, что Германия резко сокращает зависимость от российских энергоносителей. К началу осени Германия планирует отрешиться от российского угля. Полный же отказ от импорта российского газа ожидается к лету 2024 года.

Изоляция рф

Финский оператор VR Group сообщил об отмене пассажирского железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией поездами Allegro, начиная с 28 марта.

Латвия закрыла возможность въезда на свою территорию для шести граждан России за пропаганду и поддержку агрессии против Украины.

Польская туристическая палата, в состав которой входит 500 субъектов ведения хозяйства в сфере гостиничных, туристических и логистических услуг, призвала международных партнеров прекратить сотрудничество с российскими субъектами хозяйствования.

Spotify прекращает свою деятельность в России.

Ювелирная компания Tiffany перестанет покупать новые алмазы, добытые в России .

Мировая поддержка

Прага переименует одну из улиц рядом с посольством россии в Героев Украины, а один из железнодорожных мостов — в честь украинского военного, погибшего в первый день защиты Украины от вторжения российских войск.

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