Всемирный банк предоставит кредит на 1,5 миллиарда долларов для работников бюджетной сферы 8 мая, 01:52 Цей матеріал також доступний українською Логотип Всемирного банка (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo)

Министерство финансов Украины сообщило, что Всемирный банк предоставит кредит на 1,5 миллиарда долларов, который используют для восполнения потерь в фонде оплаты труда работникам бюджетной сферы.

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В частности, 7 мая правительство создало делегацию, которая будет вести переговоры с Всемирным банком о заключении соглашения по проекту Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.

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В рамках проекта Всемирный банк реконструкции и развития направит деньги на возмещение расходов госбюджета для оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы на национальном и региональном уровнях.

8 марта Всемирный банк сообщил, что мобилизирует $700 млн для Украины. Средства пойдут на выплату зарплат работникам больниц, оплату пенсий и социальных программ.

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