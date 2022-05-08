Всемирный банк предоставит кредит на 1,5 миллиарда долларов для работников бюджетной сферы

8 мая, 01:52
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Логотип Всемирного банка (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo)

Логотип Всемирного банка (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo)

Министерство финансов Украины сообщило, что Всемирный банк предоставит кредит на 1,5 миллиарда долларов, который используют для восполнения потерь в фонде оплаты труда работникам бюджетной сферы.

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В частности, 7 мая правительство создало делегацию, которая будет вести переговоры с Всемирным банком о заключении соглашения по проекту Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.

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В рамках проекта Всемирный банк реконструкции и развития направит деньги на возмещение расходов госбюджета для оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы на национальном и региональном уровнях.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/360622582767645
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8 марта Всемирный банк сообщил, что мобилизирует $700 млн для Украины. Средства пойдут на выплату зарплат работникам больниц, оплату пенсий и социальных программ.

https://www.youtube.com/watch?v=yrBfNtmIK-Q
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Всемирный банк Мировой банк Война в Украине Бюджетники Война России против Украины

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