Общие потери — $94 млрд. За неделю ущерб инфраструктуре Украины вырос на $2,4 млрд

12 мая, 00:37
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Последствия обстрелов оккупантов в Харькове (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Последствия обстрелов оккупантов в Харькове (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Киевская школа экономики (KSE Institute) опубликовала обновленный отчет о масштабах ущерба украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

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В рамках проекта Россия заплатит сообщается, что общие потери составляют более $94 млрд, или почти 2,8 трлн грн, увеличившись за неделю почти на $2,4 млрд.

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Наибольший ущерб фиксируется в жилом фонде. Из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн кв. м жилого фонда на $31 млрд. Больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Также сообщается, что по состоянию на 10 мая потери от разрушений 27 нефтебаз составляют $227 млн.

Также с начала полномасштабного вторжения разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозных сооружения, 83 админздания, 27 нефтебаз и 12 гражданских аэропортов.

Общие потери экономики Украины из-за войны колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

KSE Institute
Фото: KSE Institute
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https://www.youtube.com/watch?v=nbvSmntb8ag
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Инфраструктура Война в Украине Война России против Украины

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