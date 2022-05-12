Общие потери — $94 млрд. За неделю ущерб инфраструктуре Украины вырос на $2,4 млрд 12 мая, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов в Харькове (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Киевская школа экономики (KSE Institute) опубликовала обновленный отчет о масштабах ущерба украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Война России против Украины — главные события 11 мая

В рамках проекта Россия заплатит сообщается, что общие потери составляют более $94 млрд, или почти 2,8 трлн грн, увеличившись за неделю почти на $2,4 млрд.

Видео дня

Наибольший ущерб фиксируется в жилом фонде. Из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн кв. м жилого фонда на $31 млрд. Больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Также сообщается, что по состоянию на 10 мая потери от разрушений 27 нефтебаз составляют $227 млн.



Также с начала полномасштабного вторжения разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозных сооружения, 83 админздания, 27 нефтебаз и 12 гражданских аэропортов.

Общие потери экономики Украины из-за войны колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Фото: KSE Institute

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.