В МВФ заявили, что уже перечислили на счета Украины 1,4 млрд долларов

11 марта, 05:30
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МВФ перечислил деньги Украине (Фото:REUTERS/Yuri Gripas)

МВФ перечислил деньги Украине (Фото:REUTERS/Yuri Gripas)

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд уже перечислил на счет Украины транш в 1,4 млрд долларов, которые выделили после начала Россией войны.

Об этом сообщает Укринформ.

Средства были перечислены по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, в рамках которого есть возможность получить дополнительные средства.

«Эти средства были быстро выплачены, они уже на счету Украины для поддержки финансирования украинской экономики, и, в частности, возможности для украинской власти выплачивать зарплаты, пенсии, обеспечивать предоставление основных услуг», — заявили в МВФ.

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10 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда 9 марта одобрил выделение Украине $1,4 млрд (1 млрд специальных прав заимствования) в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI).

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   МВФ Кристалина Георгиева Война России против Украины

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