В МВФ заявили, что уже перечислили на счета Украины 1,4 млрд долларов 11 марта, 05:30 Цей матеріал також доступний українською МВФ перечислил деньги Украине (Фото:REUTERS/Yuri Gripas)

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд уже перечислил на счет Украины транш в 1,4 млрд долларов, которые выделили после начала Россией войны.



Об этом сообщает Укринформ.

Средства были перечислены по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, в рамках которого есть возможность получить дополнительные средства.

«Эти средства были быстро выплачены, они уже на счету Украины для поддержки финансирования украинской экономики, и, в частности, возможности для украинской власти выплачивать зарплаты, пенсии, обеспечивать предоставление основных услуг», — заявили в МВФ.

10 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда 9 марта одобрил выделение Украине $1,4 млрд (1 млрд специальных прав заимствования) в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI).

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