Изоляция РФ. ЕС готовит новый пакет санкции против России — президент Еврокомиссии
Флаг Евросоюза (Фото:Yves Herman / Reuters)
Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции она уточнила, что санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы.
«Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще больше плату для путинского захвата Украины», — заявила она.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.