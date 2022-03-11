Изоляция РФ. ЕС готовит новый пакет санкции против России — президент Еврокомиссии

11 марта, 17:25
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Флаг Евросоюза (Фото:Yves Herman / Reuters)

Флаг Евросоюза (Фото:Yves Herman / Reuters)

Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции она уточнила, что санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы.

«Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще больше плату для путинского захвата Украины», — заявила она.

https://twitter.com/PresserWatch/status/1502288202962550785
Редактор: Евгений Василенко

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