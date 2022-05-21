Первой сдохнет Россия. Как Украине выиграть экономическую войну на истощение — интервью с Валерием Пекарем 21 мая, 14:46 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Валерий Пекарь, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы (Фото:Facebook / CAP School)

Валерий Пекар, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, в эфире Радио НВ рассказал о том, как украинской экономике победить Россию в войне на истощение.

Война России против Украины — главные события 21 мая

На кого играет время в войне на истощение

Сейчас уже война другая, многоуровневая — не только фронтовая, это война экономическая, санкционная, дипломатическая, информационная, психологическая, кибервойна и т. д. , вплоть до очень больших и высоких, сложных уровней войны, о которых говорят только философы.

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Война в значительной степени идет на истощение, здесь кто первый сдохнет: Украина от тех ударов, которые украинская экономика получила от агрессора, или Россия от тех ударов, которые она получила от международных санкций.

Есть такая поговорка, что пока толстый усохнет, тонкий сдохнет. Вопрос, обсуждаемый постоянно военными, экономическими и другими экспертами: на кого играет время? Пришли к выводу, что время играет на Украину, потому что она получает новейшее вооружение, и если Украина выстоит, удержится в экономическом смысле, то наступит день, когда украинские военные просто будут гнать российские части к границе, до последнего квадратного метра украинской территории.

О санкциях против агрессора и роли нефти



Российская экономика находится под влиянием санкций, которые проявятся не сейчас. Не следует думать, что Путин объявит капитуляцию или мир, и санкции будет легко убрать. Многие санкции очень долгосрочны, на целое поколение, их просто так снять невозможно.

Есть еще такой момент, как уход России с крупных рынков нефти и газа, и есть очень много стран, которые радостно туда заходят и уже никогда это место России не отдадут. Не сможет Россия прийти и сказать: мы закончили войну, отдайте нашу часть рынка, которую вы заняли, пока нас не было.

Я уже не говорю о том, что нефть является одной из важных причин этой войны, именно нефть накачала деньгами российский авторитаризм. Многие нефтяные страны по сути своей авторитарны: Россия, Иран, Венесуэла… Нефть постоянно производит авторитаризм, авторитаризм производит войну.

Ископаемое топливо приводит к экологическим кризисам и возможным изменениям климата. То есть все это: нефть, российское вторжение, изменение климата — части одного большого процесса. И мир, отказываясь от ископаемого топлива, борется с этими последствиями комплексно, очевидно, дороги назад не будет.

Какой будет Россия после войны



Если мир будет меньше зависеть от ископаемого топлива, Россия просто вернется туда, где была 500 лет назад. Это будет такая сравнительно небольшая региональная страна, которая имеет какую-то амбицию, но ничего не имеет для того, чтобы ее поддерживать. И это отвечает интересам Украины — они заключаются не в том, чтобы изгнать последних российских солдат со своей территории, а в том, чтобы Россия никогда больше не представляла угрозу Украине.

Среди всех мировых лидеров больше санкций на российскую экономику наложил не Джо Байден и не Олаф Шольц, и не Борис Джонсон, не Эмманюэль Макрон и не Владимир Зеленский даже, а Владимир Путин. Это те потери, которые российская экономика испытывает от полной перестройки на военные рельсы, отказа от современных экономических моделей и погружения в какой-то абсолютный сталинизм. Она, по сути, сама на себя накладывает эмбарго, отказываясь от торговли с определенными странами за какие-то их настоящие или вымышленные провинности… Никто из мировых лидеров не сделал для падения российской экономики столько, сколько сделал Владимир Путин. Я думаю, что русский народ будет выхаркивать это еще три или четыре поколения, возможно, целый век.

Как пострадали ключевые отрасли экономики Украины



Украинская экономика понесла очень большие потери. Металлургия — разумеется, об Азовстали можно упоминать только с большой болью.

Вторая экспортная отрасль — сельское хозяйство, и проблема здесь даже не в том, что какие-то территории граничат с зоной боевых действий или отрезаны. Главное — это заблокированные порты, и именно поэтому украинские ракетные атаки на российские корабли приближают тот момент, когда порты будут деблокированы.

Здесь нужно решение максимально комплексное, привлекающее интересы всего мира. Украина, так или иначе, причастна к продовольственной безопасности 400 млн человек на Земле. Есть страны, полностью зависящие от украинского экспорта, такие как Египет или Индонезия.

Уже сейчас очень много идей, каким образом это сделать, возможно, это будут китайские корабли, которые будут заходить в украинские порты и по которым россияне никогда не будут стрелять, или что-то такое. В мире много интересов, чтобы Украина могла вывозить свое зерно.

Третья экспортная отрасль — информационные технологии. Вроде бы они и не пострадали от войны так сильно, но… На самом деле, наша IT -отрасль — это, в первую очередь, экспорт услуг, а не готовых программных продуктов. И это значит, что немногие дадут заказ в страну, в которой идет война. Нам придется достаточно долго работать, чтобы восстановить, например Харьков как третий по размеру хаб информационных технологий в Украине.

Четвертая отрасль — работа за границей, и она тоже пострадала. Очевидно, что мужчины сейчас здесь и валютных поступлений, на которые можно было рассчитывать в предыдущие годы, нет.

Об антипредпринимателях и марксистах во власти



Во время таких огромных потерь необходимо понять, что как было раньше уже быть не может. Украина является страной с не свободной экономикой: на 2021 год ситуация в Украине была по международным оценкам хуже, чем в России и Беларуси.

С такими показателями (а это 130-е место в мире по уровню экономической свободы), страна не имеет никаких шансов выжить после войны, даже пережить войну.

В нашем государстве, к сожалению, ключевые должности в парламенте, правительстве и Офисе президента, связанные с вопросами экономической свободы, занимают люди, являющиеся антилибералами, антипредпринимателями, антизападниками; которые являются приверженцами социализма, марксизма, большого вмешательства государства в экономику.

Они в принципе не верят, что люди свободной воли способны сделать страну богатой, позаботиться о себе.

Все эти украинские антилибералы грубо нарушают предвыборные обещания президента Зеленского и партии Слуга народа. В программах было четко записано, что экономическая политика будет либеральной, в стране будет экономическая свобода и предпринимательство будет пользоваться максимальной поддержкой, а собственность будет максимально защищенной. Нас ведут не в ту сторону.

Что должна сделать Украина



В военное время нужно устранить абсолютно все ограничения, которые тянутся еще с советских времен. До сих пор действуют нормативные акты 30-х годов. Посмотрите на украинский Кодекс законов о труде, он в 1971 году написан.

Что нужно сделать конкретно? Первое и главное — это судебная реформа. Надо наконец-то понять, что без честных судов мы жить не сможем, никакие деньги сюда не придут, никакие «инвестняни» не помогут.

Второе — максимальная дерегуляция, то, что называется дерегуляционная гильотина. Просто отменить все старые нормативные акты, которые не требуются, одним махом. Если нормативный акт нужен, пусть чиновники это доказывают, а все, что не доказали, отменяется автоматически.

Третье — приватизация. Парламент так и не смог принять упрощенную приватизацию. Есть масса государственных объектов в Центральной и Западной Украине, нужных бизнесу, переезжающему из угрожающих районов. Там реально развалившиеся объекты недвижимости, люди готовы вкладывать огромные деньги, просто чтобы начать работать.

Как говорил Каха Бендукидзе, когда проводил приватизацию в Грузии, — нам нужно продать все, кроме совести. Оставить десяток стратегических государственных предприятий, все остальное должно быть в частных руках.

Четвертое — прозрачная налоговая система. В 2014—2022 годах было внесено 52 изменения в Налоговый кодекс. Уже после начала войны перемены были одни, потом другие. Как можно работать? Бизнес хочет планировать на 10 лет вперед, ну ладно, пусть на пять лет вперед…

Я уже перечислил немалый список реформ и могу продолжать, но все они направлены на одну и ту же цель: высвободить предпринимательский потенциал людей.

Мы должны ввести принципы экономической свободы, провозглашенные многими руководящими документами мировых организаций. Я бы предложил брать за образец Организацию экономического сотрудничества и развития — это клуб развитых стран.

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