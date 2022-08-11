Полный провал. Доходы российского бюджета всего за месяц рухнули на четверть 11 августа, 15:37 Бюджет РФ в июле провалился по всем статьям доходов (Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters)

Общие доходы бюджета РФ в июле-2022 сократились на 26% по сравнению с июлем 2021 года, показав провал поступлений по всем ключевым налогам.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные министерства финансов России.

Сборы сырьевой ренты просели на 22% в годовом выражении, до 771 млрд руб. «Сказался поворот „газового вентиля“ в направлении европейских стран, из-за которого экспорт Газпрома рухнул до уровней начала 1980-х годов. По итогам месяца бюджет собрал лишь 57,3 млрд руб. экспортных пошлин на газ — минимальный объем с кризиса пандемии. Для сравнения: в июне это было 217,4 млрд руб., в мае — 199 млрд руб., в апреле — 234 млрд руб.», — пишет издание.

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Кроме того, резко снизились сборы с несырьевого сектора экономики.

Поступления НДС (второго по объему источника доходов) снизились на 40%. Бюджет собрал 493 млрд руб. внутреннего НДС и 193 млрд — с ввозных товаров.

Сборы акцизов упали на 26%, до 62 млрд руб.; налога на прибыль — на 32%, до 129 млрд руб.

«Попытки наладить параллельный импорт не принесли бюджету рублей с таможни: поступления ввозных пошлин рухнули на 60%, а акцизов — на 44% (до 32 и 7 млрд рублей соответственно)», — констатирует издание.

При этом, как пишет The Moscow Times, правительство РФ увеличило расходы на 17%. В результате по итогам месяца в бюджете образовался дефицит на 892 млрд руб., равный 33% месячного бюджета ((доходы 1,761 трлн руб., расходы 2,653 трлн руб.). Иными словами, без обеспечения остался каждый третий потраченный рубль.

По оценкам минэкономразвития РФ, в стране ускоряется экономический спад. В июне ВВП уменьшился на 4,9%. В мае падение составило 4,3%, в апреле — 2,8%.

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