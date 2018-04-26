Вовк обжаловал решение о недопуске к отбору в Нацкомиссию по энергетике

Вовк считает, что его работа в ICU относится к сфере энергетики

Глава Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Дмитрий Вовк обжаловал в суде решение о его недопуске к конкурсу по отбору новых членов комиссии.

Об этом сообщил бывший член НКРЕКП Андрей Герус на своей Facebook-странице.

"Дмитрий Вовк все же считает, что его работа в ICU относится к сфере энергетики. И поэтому у него будто бы есть необходимый 5-ти летний опыт в сфере энергетики", - написал он.

Напомним, что 13 апреля конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЕКП не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Одним из условий к будущим кандидатам в НКРЕКП является наличие 5-летнего стажа в сферах энергетики и коммунальных услуг. Однако члены комиссии признали, что у Вовка есть только 3-летний опыт работы в должности председателя Нацкомиссии, и не засчитали в его предыдущем стаж работы в инвестиционной компании ICU.

Вовк заявил, что хочет воспользоваться возможностью представить дополнительные документы в течение двух дней на участие в отборе новых членов НКРЕКП.

Позже конкурсная комиссия окончательно не допустила нынешнего председателя Дмитрия Вовка к конкурсу по отбору новых членов комиссии.

В состав Национальной комиссии входит 6 человек. В марте 2017 года президент Петр Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЕКП. Каждые полгода в комиссии должны были избирать по два новых представителя. Позже президент оставил Нацкомиссии по энергетике недееспособным, освободив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЕКП не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого Рада отдала НКРЕКП под контроль Порошенко. Парламент принял закон, разрешающий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЕКП. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.