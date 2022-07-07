Цена восстановления. На что Украина планирует потратить $750 млрд возможной финансовой помощи — инфографика

7 июля, 11:17
Президент Владимир Зеленский на конференции в Лугано (Фото:Ursula von der Leyen via Twitter)

Президент Владимир Зеленский на конференции в Лугано (Фото:Ursula von der Leyen via Twitter)

Украина представила План восстановления на специальной конференции в швейцарском Лугано, который рассчитан на 10 лет и состоит из 15 отраслевых программ общей стоимостью более $750 млрд.

План восстановления Украины поделен на три ключевых этапа.

Первый — это проекты во время войны, на которые уже необходимо выделить $60−65 млрд. Его планируют реализовать в 2022 году.

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Вторая часть — быстрое восстановление объектов социальной инфраструктуры сразу после завершения боевых действий. На этот этап считают нужным выделить более $300 млрд и реализовывать его в 2023−25 годах.

И третий — модернизация всех сфер жизни, включая образование, медицину и военно-промышленный комплекс. Согласно плану восстановления, этот этап продлится дольше всего — с 2026 года по 2032 год, а потратить на него придется около $400 млрд.

Инфографика НВ

Фото: Инфографика НВ

Среди отраслевых программ больше финансовой помощи понадобится для восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры в регионах, а также для расширения и интеграции логистики с ЕС.

Меньше же потратят на проект цифрового государства и укрепление институциональной способности.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Швейцария Финансовая помощь Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Война России против Украины Восстановление Украины Конференция в Лугано

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