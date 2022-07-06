Проекты на $750 млрд. Как прошла конференция в Лугано о восстановлении Украины — 5 выводов 6 июля, 12:23 Сюжет Эксклюзив НВ Владимир Зеленский выступил перед присутствующими онлайн из Киева (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)

Два дня в швейцарском городе Лугано обсуждали будущее восстановление страны. На кону — $750 млрд, которые нужны в ближайшие 10 лет. Где взять деньги и о чем удалось договориться?

На конференцию в Швейцарию съехались сотни чиновников, депутатов и бизнесменов. «В самом начале выступления господин президент Кассис (Иньяцио Кассис, президент Швейцарии — НВ Бизнес) сказал, что увидел здесь большую, довольно большую делегацию. Я также был удивлен», — сказал президент Владимир Зеленский, выступая перед присутствующими онлайн. Некоторых членов украинской делегации он не видел с начала войны, удивлялся Зеленский.

Видео дня

На форум от властей приехал премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава партии Слуга народа Елена Шуляк, глава комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев и др. В Лугано два дня находился и мэр Львова Андрей Садовой. К ним присоединились представители бизнеса. доноров, международных финансовых организаций, политики и чиновники из более чем 40 стран мира.

«В рамках конференции работал украино-швейцарский хаб, где обсуждались вопросы бизнеса», — рассказал НВ Бизнес глава Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Андрей Колодюк, который присутствовал в Лугано.

О чем говорили представители украинской делегации и есть ли результаты?

Как прошла конференция



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